Tina Cipollari e Gianni Sperti tronisti di Uomini e Donne 2024/2025?/ L’ex ballerino svela la verità

Uomini e Donne 2024/2025, Gianni Sperti Tronista? L’ex ballerino rompe il silenzio

Forte degli ascolti record del suo dating show e dell’idea vincente di Ida Platano tronista, anche se poi il Trono non si è concluso nel migliore dei modi, Maria De Filippi starebbe pensando ad un colpaccio. Secondo le indiscrezioni raccolte da NuovoTv e riportate da Biccy, la conduttrice pavese vorrebbe Gianni Sperti e Tina Cipollari tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne: “I due potrebbero passare dalla loro sedia al trono. Lavori in corso per al prossima edizione e Maria è pronta, con questa nuova manovra si impegnerebbe a trovare l’amore sia per Sperti che per la Cipollari.”

Ipotesi molto interessante ma al momento mentre Tina Cipollari non ha commentato le indiscrezioni, a rompere il silenzio è stato Gianni Sperti tra le pagine del magazine di Uomini e Donne. A domanda diretta l’ex ballerino non si è dimostrato molto propenso per questa eventualità anche se ha confessato che cambiare ruolo dopo tutti questi anni e cimentarsi in qualcosa di diverso non sarebbe una cattiva idea ma il suo problema principale è che non sa gestire bene i suoi sentimenti: “Cavaliere del trono over o tronista? Non succederà, spero, perché non so gestire bene i miei sentimenti, ma di sicuro preferirei essere tronista: non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun altro. Nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un’intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un’intesa solamente fisica mi annoierebbe

Tina Cipollari tronista a Uomini e Donne 2024/2025? Nello show di Maria De Filippi ha conosciuto suo marito

Dunque a settembre i telespettatori di Uomini e Donne vedranno i due storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari nelle vesti inedite di Tronisti? L’idea è senz’altro accattivante. Entrambi single dopo varie relazioni alle spalle, sia Tina Cipollari che Gianni Sperti potrebbero cercare e magari trovare l’amore nel programma più seguito di Canale5. Del resto Tina al programma deve la sua notorietà e non solo. Nel lontano 2001 si presenta in una delle primissime edizioni di Uomini e Donne come corteggiatrice, in poco tempo conquista la scena con la sua immagine di Vamp e l’anno successivo viene scelta lei come tronista e proprio tra i suoi corteggiatori conosce e si innamora del suo futuro marito Kikò Nalli. La coppia ha avuto tre figli Mattias, Francesco e Gianluca e vissuto un grande amore prima di separarsi dopo 15 anni di relazione.











