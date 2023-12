Tina Cipollari e Gianni Sperti tronisti a Uomini e donne?/ “Maria De Filippi ha una missione”

Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbero diventare tronisti a Uomini e Donne

Per Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbe arrivare una nuova e ghiotta occasione a Uomini e Donne 2023: quella di salire sul trono. I due volti storici del programma di Maria De Filippi infatti, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo TV, potrebbero divenire tronisti nella trasmissione di Canale 5. Trovare dei partner a Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbe risultare una missione più complicata del previsto, ma quello che è certo è che la volontà di Maria De Filippi parrebbe esserci.

La voce sul possibile ruolo di Gianni e Tina, volti amatissimi da diversi anni all’interno del programma della De Filippi, ha iniziato la propria corsa già da diverso tempo. È infatti da tempo che nei corridoi di Mediaset gira una voce in particolare, come spiegato nel dettaglio da Nuovo Tv: “La nuova missione di Maria sarà quella di trovare i partner ideali per Gianni e Tina”. La De Filippi riuscirà nel proprio intento? Lo scopriremo nei prossimi giorni, in attesa di una eventuale ufficialità sui ruolo di Tina e Gianni, pronti a un’ennesima svolta nella trasmissione.

Le prime indiscrezioni sulla svolta per Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne

Già nelle scorse settimane Novella 2000 aveva avanzato i primi rumors riguardo all’eventuale promozione a tronisti di Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne. Il noto settimanale scriveva così della possibilità bazzicante nella testa della padrona di casa Maria De Filippi. “Sembrerebbe che Maria voglia attuare una vera e propria rivoluzione all’interno del dating show. Dopo aver puntato su Ida, la conduttrice, avrebbe in serbo un grandissimo colpo di scena, che riguarderebbe nientemeno che Tina Cipollari. Attualmente non sappiamo ancora di cosa si tratti, tuttavia sul web sono già spuntate le prime ipotesi”.

L’amicizia tra Gianni Sperti e Tina Cipollari potrebbe giocare un ruolo decisivo nell’eventuale scelta della De Filippi sul futuro a Uomini e Donne. Il loro rapporto d’amicizia è infatti da tempo sotto gli occhi di tutti e, anche se talvolta hanno mostrato opinioni contrarie sulle dinamiche che animano da tempo lostudio di Uomini e donne, il loro affetto è concreto e purissimi. Di recente, inoltre, la Cipollari è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Molto presto invece potrebbe riapparire a Uomini e Donne insieme a Gianni Sperti, che di recente ha fatto dei simpatici auguri alla collega, in una veste del tutto inedita. c











