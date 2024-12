Tina Cipollari è nata a Viterbo il 14 novembre 1965, dopo il trasferimento a Roma ha conseguito il diploma in Ragioneria e ha iniziato a lavorare come ragioniera. Nel 2001 è approdata a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice e da quel momento la sua vita è completamente cambiata. L’anno successivo Maria De Filippi le offrì il trono dopodiché è rimasta nel noto dating show come opinionista. Diversi sono i ruoli che ha ricoperto sul piccolo schermo in vari programmi, tra le varie cose è stata ospite fisso a Buona Domenica, ha partecipato al reality di Antonella Clerici ‘Il ristorante’, ha condotto Vipmania, ha fatto parte del cast di Pechino Express e ha ricoperto il ruolo di giudice a Selfie – Le cose cambiano. Nel corso della sua carriera ha scritto anche dei libri.

Tina Cipollari e la chirurgia estetica: "Ritocchino solo alle labbra"/ Dai cambiamenti fisici alla dieta

Per quanto riguarda la sua sfera personale per molti anni è stata legata sentimentalmente al noto hair stylist Kiko Nalli, un amore nato nel 2002 a Uomini e Donne. I due convolarono a nozze nel 2005 e dalla loro unione sono nati tre figli, si sono poi detti addio nel 2018. Dopo la fine del suo matrimonio ha ritrovato l’amore con Vincenzo Ferrara, un ristoratore toscano, la loro relazione è giunta al capolinea nel 2021. In passato ha avuto un’altra storia d’amore per lei importantissima con un facoltoso uomo molto più grande di lei, Antonio. Nella sua biografia ha svelato di averlo amato più della sua vita. A detta sua era tutto quello che desiderava in un uomo, oltre che da fidanzato le ha fatto anche da padre e amico.

Uomini e donne anticipazioni, puntata 21 novembre 2024/ Paolo furioso con Francesca, Amal si elimina

Tina Cipollari, la verità sul flirt con Giucas Casella e la dolorosa perdita del padre

In più occasioni la nota opinionista di Uomini e Donne ha parlato del forte legame che ha sempre avuto con la sua famiglia. Nel 2016 ha dovuto affrontare un immenso dolore quando suo padre è morto all’età di 98 anni dopo aver lottato contro una malattia. Parlando di lui in una passata ospitata a Verissimo ha rivelato che aveva il suo stesso carattere e la sua stessa ironia, anche quando stava già molto male. Il padre di Tina Cipollari era molto orgoglioso di lei, è stato uno dei suoi primi fan. Per lei è stato un momento davvero triste della sua vita quando lo ha perso, dopo la sua morte continua ad amarlo perché è stato un grande papà.

Tina Cipollari, il gesto contro Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Il video del passato mostrato a Fabio

In passato Tina Cipollari avrebbe avuto un flirt anche con Giucas Casella, una relazione che lei non ha mai confermato. In merito al loro rapporto qualche tempo fa ha fatto sapere che è stata un’affettuosa amicizia, lui invece sostiene che sono stati legati sentimentalmente per qualche mese molti anni fa. A detta sua dopo la rottura il loro amore si è trasformato in una bellissima amicizia.

Rispetto al suo esordio sul piccolo schermo la famosa opinionista di Uomini e Donne è molto cambiata, in passato ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia per ritoccare le labbra. Anche il suo fisico è cambiato, a detta sua è merito della bioterapia nutrizionale se è riuscita a perdere molto peso. Tina Cipollari sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve nella puntata che andrà in onda stasera, martedì 10 dicembre 2024 su Rai Due. In molti non vedono l’ora di ascoltare le rivelazioni che si lascerà sfuggire, soprattutto sulla sua sfera personale.