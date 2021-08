Tina Cipollari furiosa con Ambra Lombardo?/ “Colpa delle dichiarazioni su Kiko Nalli”

Le ultime dichiarazioni fatte da Ambra Lombardo su Kiko Nalli avrebbero scatenato l’ira di Tina Cipollari. A lanciare l’indiscrezione è NuovoTv, secondo cui l’opinionista di Uomini e Donne avrebbe ben poco apprezzato le dichiarazioni fatte sul suo ex marito. A confermarlo un amico della Cipollari che avrebbe dunque dichiarato “Certe parole gettano ombre sul suo futuro con Vincenzo”. Il riferimento è a Vincenzo Ferrara, il compagno di Tina.

I due hanno vissuto un momento di crisi poco tempo fa che è stato poi superato. Oggi Tina e Vincenzo hanno ritrovato la gioia di stare insieme, tanto che torna ciclicamente la notizia delle imminenti nozze. Tornando alla Lombardo, cosa ha detto di così importante sul Kikò Nalli (che ha poi replicato!) da scatenare anche la reazione furiosa di Tina Cipollari?

Ambra Lombardo e quelle parole su Kiko che fanno infuriare Tina Cipollari

In un’intervista rilasciata qualche settimana fa a DiPiù, Ambra Lombardo ha rivelato di aver sempre pensato che Kiko fosse in qualche modo ancora legato alla sua ex moglie. Queste le sue parole: “Se rivedrei Kiko? Potrei, soprattutto perché Kikò è la persona che più di ogni altra ha cercato di capirmi. Ed è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e, forse, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”.

Così la Lombardo ha aggiunto: “Se ama ancora Tina? Bisognerebbe chiederlo a lui; però, mi creda, ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. – ha raccontato la Lombardo, per poi concludere – Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi.” Parole, queste, che la Cipollari non avrebbe digerito.

