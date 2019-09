Tina Cipollari furiosa con Er Faina/ Duro scontro a Uomini e Donne: la De Filippi…

Durissimo scontro durante la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Damiano Coccia Er Faina. Quest’ultimo, dopo aver lasciato il villaggio di Temptation Island Vip con la fidanzata Sharon, ha partecipato alla registrazione del dating show di Maria De Filippi per commentare la sua avventura nel programma dell’amore. Tina Cipollari, presente come opinionista, ha colto la palla al balzo per scagliarsi contro la webstar romana. Dopo aver tirato fuori la propria rabbia nei confronti di Er Faina sui social, Tina Cipollari ha approfittato della sua presenza nello studio di Uomini e Donne per affrontarlo di persona e dire apertamente tutto ciò che pensa di lui. Stando alle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, la bionda opinionista avrebbe rivolto a Er Faina vari epiteti arrivando addirittura quasi ad affrontarlo fisicamente.

TINA CIPOLLARI CONTRO ER FAINA: UN VIDEO DI 4 ANNI FA SCATENA LA RABBIA DELL’OPINIONISTA

Nel corso della registrazione del trono classico, Tina Cipollari avrebbe anche svelato il motivo del suo astio nei confronti di Er Faina. Tutto sarebbe cominciato quattro anni fa quando Damiano Coccia avrebbe pubbloicato un video prendendo in giro la Cipollari per il suo peso. In seguito a quel video, uno dei figli di Tina avrebbe contattato Er Faina per chiedergli di non prendere in giro la madre, ma la webstar romana, a quanto pare, avrebbe risposto in modo duro e brusco. Er Faina, nello studio di Uomini e Donne avrebbe negato tutto al punto che la Cipollari si sarebbe alzata dalla propria poltrona affrontandolo a muso duro e costringendo Gianni Sperti e Maria De Filippi ad intervenire per evitare il peggio. Al termine della registrazione, come fa sapere ancora il Vicolo delle News, Er Faina avrebbe chiesto scusa alla Cipollari. Tina lo avrà perdonato? Non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata per scoprirlo.

