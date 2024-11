Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 18 novembre: l’esterna di Gemma e Fabio

La prima puntata della settimana del dating show condotto da Maria De Filippi come sempre sarà ricco e movimentato. Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che verrà trasmessa la prima parte della registrazione avvenuta il 4 novembre, che a sua volta era un proseguo di quella precedente. Si inizia con il Trono Over e con il parterre di dame e cavalieri.

Enrico Brignano, chi è il marito di Flora Canto/ "Nella sua semplicità mi ha fatto innamorare..."

Scendendo più nel dettaglio, la puntata si aprirà con l’esterna di Gemma Galgani e Fabio C. La conoscenza tra i due procede a gonfie vele ma ad alimentare le dinamiche ci penserà Tina Cipollari che incalzerà Fabio dicendogli che non conosce la vera Tina e gli mostrerà alcune foto particolarmente ose della dama, in sintesi alcuni frammenti delle sue sfilate nelle puntate delle precedenti edizioni. Nonostante la vista delle foto ‘hot’, il cavaliere deciderà di continuare la conoscenza con la dama.

Flora Canto, chi sono i genitori/ "Mamma mi ha insegnato i valori, papà ad apprezzare la vita e..."

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: Vincenzo e Ilaria escono insieme dal programma

Dopo l’esterna di Fabio e Gemma ed il confronto in studio in cui Tina cerca di ‘aprire gli occhi’ al cavaliere sulla vera natura della dama, Fabio non commenta le foto e la prende solo a ridere. Alla fine i due si lasciano andare ad un ballo al centro studio. Subito al centro studio si siedono Vincenzo e Ilaria. Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata del 18 novembre 2024, infatti, rivelano che Vincenzo e Ilaria prenderanno una decisione.

Dopo mesi di frequentazione che, a loro dire, procede a gonfie vele, Vincenzo e Ilaria diranno addio ad Uomini e Donne. I due dichiareranno di uscire dalla trasmissione per viversi il loro amore al di fuori dalle telecamere e vedere come va fuori. In realtà però la loro scelta sembrerebbe anche dovuto ai continui attacchi di Tina Cipollari e Gianni Sperti che, anche nelle scorse puntate, li hanno incalzati ad uscire. Tuttavia entrambi hanno lasciato intendere che se andrà male ritorneranno.

Martina e Niccolò, chi sono i figli di Flora Canto ed Enrico Brignano/ "Matrimonio? Abbiamo pensato a loro"

Anticipazioni Uomini e Donne, cos’accadrà nella puntata di oggi 18 novembre 2024

Infine, dalle anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne si scopre che Diego e Claudia interromperanno la loro conoscenza, mentre Mario Cusitore ancora una volta non sarà presente in studio. Il Trono Classico, invece, andrà in onda nelle prossime puntate. Svelato tutto quello che accadrà nella puntata di oggi non resta che ricordare l’appuntamento alle 14.45 circa su Canale5, è possibile seguirlo anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su Witty Tv sono presenti clip e interviste esclusive.