Tina Cipollari, lite con Filiberto a Uomini e Donne/ “Sei un fallito, torna…”

Dopo la lite tra Isabella Ricci e Gemma Galgani, l’atmosfera nello studio di Uomini e Donne, nella puntata in onda oggi, si scalda quando, Maria De Filippi annuncia la presenza di due cavalieri che hanno chiamato la redazione per conoscere Isabella Ricci. Il primo cavaliere a presentari è Filiberto che racconta tutta la sua vita. Il discorso di Filiberto si prolunga e Tina Cipollari comincia a perdere la pazienza. “Stai parlando da un quarto d’ora. Non puoi raccontare tutta la tua vita al primo incontro”, afferma la bionda opinionista.

Isabella Ricci, così, chiede a Filiberto di far parlare anche l’altro pretendente la cui presentazione è allo stesso modo lunga. L’intromissione di Tina Cipollari scatena la reazione di Filiberto. “Sei un poì nervoso? Isabella caccialo. Hai detto tante di quelle cose”, ha detto la bionda opinionista. “Sono infastidita perchè non aveva motivo d’interrompere”, ribatte il cavaliere.

Filiberto contro Tina Cipollari a Uomini e Donne

Filiberto, dopo aver ascoltato le parole di Tina, punta il dito contro la bionda opinionista. “Pensi che io sia un cretino? Hai sbagliato persona. Tu, forse, hai a che fare con i cretini e li tratti da cretini. Stai al tuo posto e non trattarmi da cretino.La tua è una vita scialba”, sbotta Filiberto facendo infuriare Tina. “Sei un fallito, impara a stare al mondo, ma come fa a dire che la mia vita è scialba?”, chiede una furiosa Tina che poi esorta Isabella Ricci a mandarlo a casa.

Isabella decide poi di mandarlo a casa. “Hai fatto una figura di mer*a“, dice ancora Tina. “Tu hai fatto la figura di mer*a. Vai a scuola di educazione”, ribatte Filiberto. “Torna al tuo ristorante con un tavolo solo“, conclude Tina.

