Tina Cipollari, lite con Franco a Uomini e Donne/ “Buffone, vai al circo se vuoi…”

Duro scontro a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Franco

La nuova settimana di Uomini e Donne si apre con una lite furiosa tra Tina Cipollari e Franco, il professore con cui sta uscendo Gemma Galgani. Tutto nasce da una dichiarazione di Franco che, di fronte al commento di Luigi che sottolinea quanto sia faticoso accomodarsi al centro dello studio per raccontare i dettagli della propria vita sentimentale, sbotta. “Se parlate così non siete mai andate a lavorare. Andate a zappare la terra cialtroni”, dice Franco.

Tina Cipollari piange a Uomini e Donne/ Lite con Pinuccia: "Non parlare di mia madre"

Le parole del cavaliere non piacciono a Tina che difende il parterre del trono over e si scaglia contro Franco. “Perchè devi offendere le persone? Buffone”, sbotta la bionda opinionista che puntualizza di non tollerare l’atteggiamento del cavaliere che parla di rispetto pur avendo accettato di conoscere un’altra dama nonostante la frequentazione con Gemma.

Tina hot su Gemma e Franco a Uomini e Donne/ "Notti di fuoco" e consigli piccanti

Tina Cipollari, una furia contro Franco

Franco sottolinea come per lui, partecipare a Uomini e Donne, non sia un lavoro, ma un semplice divertimento spiegando così il senso delle sue parole. La bionda opinionista, però, non crede affatto alle parole del professore. “Vai al circo se vuoi divertirti”, ribatte ancora Tina. Maria De Filippi interviene spiegando esattamente il senso delle parole di Franco. “Voleva dire che per lui non è così faticoso sedersi al centro dello studio e considera tutto un divertimento“, spiega la conduttrice.

Luigi, poi, chiede le scuse di Franco il quale, però, non ha alcuna intenzione di farle. Il professore si accomoda così al proprio posto tra gli altri cavalieri del parterre ribadendo di voler uscire ancora con Gemma.

Tina Cipollari, lite con Pinuccia e Lucia a Uomini e Donne/ "Charlize Theron e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA