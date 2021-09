Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuovi corteggiatori per lei? In studio…

Gemma Galgani ha cominciato la nuova stagione di Uomini e Donne con grande entusiasmo. Durante l’ospitata di Roberto ed Elena che hanno festeggiato dieci anni di matrimonio, la dama, commossa, ha augurato a se stessa e alle altre signore del parterre, di trovare ciò che stanno cercando. Da ben undici anni, la Galgani è una protagonista indiscussa del trono over, ma finora, non ha trovato il principe azzurro. Gemma ha avuto diverse frequentazioni, ma anche veri amori come quello con Giorgio Manetti, ma nessuna relazione si è concluso con il lieto fine.

Dopo aver rinnovato la propria immagine sottoponendosi anche ad un intervento di chirurgia al seno, Gemma è pronta a rimettersi in gioco. In una recente intervista, infatti, ha svelato che lascerà la trasmissione solo quando troverà l’amore.

Gemma Galgani senza corteggiatori?

Dalle prime anticipazioni che circolano sul web, pare che Gemma Galgani resterà in panchina per qualche puntata non avendo corteggiatori ufficiali. Tuttavia, sarà protagonista soprattutto per le continue discussioni con Tina Cipollari che sarà accusata dalla dama di Torino di spaventare i suoi pretendenti.

Tra Tina e Gemma, dunque, stanno per ricominciare le discussioni come accaduto nelle precedenti edizioni. Nonostante tutto, però, Gemma è decisa a non arrendersi e e a trovare il principe azzurro che cerca da anni. Ci riuscirà nonostante le discussioni con Tina? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate. La stagione, del resto, è appena cominciata.

