GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Labbra e seno rifatti, Tina: “Non ti vergogni…”

Gemma Galgani e Tina Cipollari: lite per la chirurgia

Gemma Galgani apre la nuova stagione di Uomini e Donne. Maria De Filippi manda in onda il filmato registrato nel giorno in cui la dama di Torino si è recata dal chirurgo plastico per fare un piccolo ritocco alle labbra. Di fronte all’emozione di Gemma, Tina Cipollari ferma il filmato: “Ma una persona si può emozionare per un ritocco alle labbra?”, chiede la bionda opinionista. Il chirurgo, poi, propone un intervento anche al seno. Dopo la visita, la dama di Torino sceglie di fidarsi del chirurgo e decide di sottoporsi all’intervento. “Cosa ti sei rifatta? Le frittelle? Ma non ti vergogni a trascorrere l’estate per attirare gli uomini?”, chiede Tina a Gemma nel filmato girato all’esterno della clinica (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tina Cipollari attacca Gemma Galgani/ "Seno rifatto? Resti la vecchia di sempre"

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne

Gemma Galgani torna nel parterre del trono over di Uomini e Donne per l’undicesima stagione consecutiva. Presente in trasmissione sin dalla prima puntata, con la voglia di cercare l’amore, Gemma comincia la nuova stagione del dating show di canale 5 con tante aspettative e un dettaglio fisico nuovo. Gemma, infatti, ha deciso di sottoporsi ad un’operazione di chirurgia estetica regalandosi un seno nuovo. “Quella del ritocco è stata un’idea che mi è arrivata verso la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne” ha raccontato Gemma al settimanale Nuovo Tv.

Con un nuovo decolletè e una fiducia nell’amore che non ha mai perso, Gemma è pronta per ricominciare a cercare l’amore in tv nonostante le frecciatine di Tina Cipollari con cui le discussioni cominceranno sin dalle prime battute.

Gemma Galgani e Tina Cipollari: discussioni in arrivo

La decisione di Gemma Galgani di sottoporsi all’operazione di chirurgia per regalarsi il seno nuovo scatenerà la dura reazione di Tina Cipollari con cui, nelle scorse stagioni, la dama si è scontrata anche sulla chirurgia estetica. Secondo la bionda opinionista, Gemma ha scelto di rifarsi per conquistare l’attenzione di corteggiatori più giovani scatenando così l’ennesimo battibecco con la dama di Torino.

Tra la dama storica del trono over e la bionda opinionista, dunque, tutto ricomincerà dal punto in cui si era interrotta la scorsa stagione. La Galgani, dunque, è decisa più che mai a trovare l’amore.



