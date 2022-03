Tina Cipollari, lite con Pinuccia a Uomini e Donne/ “Non me ne fre*a niente di te”

Lite furiosa nello studio di Uomini e Donne tra Tina Cipollari e la signora Pinuccia. Tutto è accaduto nel corso della puntata del 9 marzo durante il momento dedicato ad Alessandro e Vincenza che hanno deciso di chiudere la conoscenza restando amici. “Secondo me Pinuccia è contenta”, ha commentato Gianni Sperti. Pinuccia, però, nega ribadendo di non aver alcun tipo di rancore nei confronti di Alessandro. La signora, così, racconta di essere una persona molto amata a Vigevano scatenando la reazione di Tina Cipollari.

“Perchè parlare di questo ora? Stiamo parlando di altro”, commenta la bionda opinionista. “Tina sei insopportabile. Noi 80enni non abbiamo più la pazienza di sentire questa donna“, replica la dama. “Perchè noi ce l’abbiamo la pazienza di sentire che ti hanno fatto la festa con la banda a Vigevano? Chi se ne fre*a. Io dico la stessa cosa di te. Pensi che il pubblico non si annoi a sentire tutte le settimane la tua predica?“, sbotta la bionda opinionista.

Tina Cipollari e Pinuccia: botta e risposta a Uomini e Donne

Nello studio di Uomini e Donne va così in onda un duro botta e risposta tra Tina Cipollari e la signora Pinuccia. “Tu non sai le mie cose”, spiega la dama. “Non le voglio sapere perchè della tua vita non me ne fre*a niente”, replica Tina. “Maria ci vuole tanta pazienza in questa trasmissione. Mi sembra di essere in collegio dove ho trascorso 14 anni”, ribatte ancora Pinuccia.

“Con i soggetti come te ci vuole pazienza. Ora ricomincia, ma chi se ne fre*a. Sei noiosa che racconti sempre le storie dell’Ottocento“, dice Tina. “Tu non mi conosci. Maria non ce la faccio più”, conclude la signora Pinuccia. “Non ti voglio conoscere, mi è bastato quel poco per capire che soggetto sei”, conclude la bionda opiniosta.

