TINA CIPOLLARI, LITE CON FABIO NOVA A UOMINI E DONNE/ “Screditi me, ma ti sei visto?”

Tina Cipollari contro Fabio Nova

Il fotografo Fabio Nova torna al centro dello studio di Uomini e Donne per conoscere una signora che ha chiamato la redazione per conoscerla. Davanti a Fabio si accomoda così una bella signora che non ha figli e non è mai stata sposata. Fabio, però, decide di non farla restare non essendo interessato pur riconoscendo il bell’aspetto della signora. “E’ arrivato Alain Delon che si può permettere di mandare a casa le signore”, commenta Tina Cipollari che, poi, chiede i nomi delle signore a cui Fabio ha lasciato il numero.

Il cavaliere confessa di aver lasciato il numero a tre signore tra le quali Gloria e Cristina. “Ma come puoi pensare che queste ragazze possano essere interessate a te“, chiede Tina. “Lasceresti il numero a Tina?”, chiede Maria De Filippi e di fronte alla risposta negativa di Fabio, Tina sbotta: “Screditi me, ma ti sei visto?”. “Credo che sia Tina che non gli lascerebbe mai il numero”, commenta la dama Gloria (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tina Cipollari, nuovo show a Uomini e Donne?

Nuovo show di Tina Cipollari nella nuova puntata di Uomini e donne di cui dovrebbero essere protagonisti Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua? Da quando è cominciata la nuova stagione del programma di Maria De Filippi, Tina non ha risparmiato nessuno e non ha concesso sconti nè ai protagonisti del trono over nè ai tronisti e alle troniste del trono classico. Durante le prime settimane di programmazione, Tina ha discusso soprattutto con Pinuccia e Gemma Galgani.

La bionda opinionista, però, non ha risparmiato frecciatine neanche a Claudio, un nuovo cavaliere del parterre del trono over che ha cominciato a frequentare Ida Platano e che è stato protagonista di una rissa sfiorata con Riccardo Guarnieri. Cosa accadrà, invece, oggi?

Tina Cipollari, nuove lite a Uomini e Donne?

Come fanno sapere le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, ci dovrebbe essere una nuova discussione con Pinuccia. Nel mirino di Tina, però, potrebbe finire anche Roberta Di Padua che, dopo aver chiuso la conoscenza con Davide Donadei con cui c’è stato un bacio, ha scelto di restare nuovamente in trasmissione per conoscere il cavaliere Alessandro Vicinanza. Come reagirà Tina di fronte alla scelta di Roberta?

Dopo averla criticata per aver scritto a Davide Donadei nonostante fosse fidanzato con Chiara, farà la stessa cosa per aver accettato di conoscere Alessandro Vicinanza?

