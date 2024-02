Tina Cipollari sbotta a Uomini e donne contro le dame/ “Volete partner che vi mettono le corna”

Tina Cipollari show a Uomini e Donne contro le dame del parterre

Tina Cipollari show nel corso della prima puntata della nuova settimana di Uomini e Donne. La bionda opinionista, nel corso della puntata del 26 febbraio, ha iniziato il proprio show criticando la scelta di Giancarlo di chiedere un nuovo confronto a Gemma Galgani nonostante la scelta della dama di Torino di chiudere definitivamente la conoscenza. Il vero show, tuttavia, è cominciato quando al centro dello studio si è accomodato Ernesto Russo che sta conoscendo sia Barbara De Santi che Jasminka.

Ernesto non ha ancora voglia di concedere l’esclusiva e ribadisce di non volere entrambe spiegando, inoltre, di non volersi sentire sotto pressione dalle richieste di attenzioni di Barbara che, di fronte a tale atteggiamento, non volendo dividere Ernesto con altre donne, decide di chiudere la conoscenza.

Tina Cipollari difende Ernesto Russo a Uomini e Donne

Durante il confronto tra Ernesto Russo e Barbara De Santi, Maria De Filippi concede la parola ad Aurora Tropea la quale appoggia la scelta di Barbara De Santi di chiudere non condividendo l’atteggiamento di Ernesto. L’intervento di Aurora fa sbottare Tina Cipollari. “Io apprezzo Ernesto perché è sincero e schietto. Voi volete gli uomini che fanno le mosse e vi dicono le parole dolci e poi vi mettono le corna. Adesso dobbiamo far passare Ernesto per un uomo che non è interessato, ma lui è fatto proprio così”, dice la bionda opinionista.

Tina, inoltre, critica poi Tiziana, una dama del parterre che, secondo la dama, non sarebbe interessata a nessun uomo del parterre che sta conoscendo. Tiziana, però, ribadisce di voler conoscere davvero Angelo e di essere pronta a stupire tutti.











