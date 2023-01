TINA CIPOLLARI SI DICHIARA A CLAUDIO A UOMINI E DONNE/ “Sono single, se vuoi uscire…”

Tina Cipollari e il ballo con Claudio a Uomini e Donne

Tina Cipollari si dichiara a Claudio, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne. “Lui è già mezzo impegnato. Io mi dichiaro anche perchè sono single”, afferma la bionda opinionista. “Ma sei seria?”, chiede Maria De Filippi. “Sono seria”, risponde Tina che svela di aver ricevuto un regalo per lei. “Ha fatto un regalo anche a me e Tinì”, svela la conduttrice. “Tu sei un frutto proibito. Per uscire con te dovresti sederti tra le dame”, dice il cavaliere.

La Cipollari, però, sottolinea che non serve mentre Maria De Filippi ricorda che, già in passato, Tina ha trovato l’amore proprio tra i corteggiatori. “Ricevemmo una segnalazione e li beccammo in discoteca”, ricorda Maria. “Adesso è tutto più libero“, replica la Cipollari che decide di fare un ballo con il cavaliere (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tina Cipollari corteggia Claudio a Uomini e Donne?

Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne in programma oggi, lunedì 30 gennaio, alle 14.45 su canale 5. Come svelano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram ufficiale del programma di Maria De Filippi, vedendo Gemma Galgani al centro dello studio insieme ad altre due dame del parterre per corteggiare Claudio, il nuovo cavaliere che, raccontandosi, ha conquistato le attenzioni dello studio, Tina Cipollari ricorderà a Claudio di essere già impegnato con lei.

Sempre molto ironica, durante la presentazione di Claudio, Tina si era mostrata interessata salvo, poi, ribadire che avrebbe dovuto prima conoscerlo. Oggi, però, nello studio del dating show di canale 5, ci sarà un simpatico siparietto che porterà Gemma e Tina ad un divertente botta e risposta.

Tina Cipollari, siparietto con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Tina Cipollari ricorda a Claudio, al centro dello studio di Uomini e Donne, di essersi proposta come corteggiatrice svelando, poi, di aver ricevuto da lui anche un regalo. Maria De Filippi svela, tuttavia, che Claudio ha fatto un regalo, per gentilezza, anche a Tin+ Cansino. Tina ne approfitta, tuttavia, per stuzzicare Gemma Galgani che appare interessato a Claudio dopo la scelta di Alessandro di chiudere definitivamente la frequentazione.

Quello di Tina Cipollari è un momento simpatico che dà vita ad un battibeccio con Gemma a cui il pubblico di Uomini e Donne non assisteva da tempo. Claudio, dunque, tra le varie dame, sceglierà proprio Gemma?

