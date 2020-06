Tina Cipollari, sfilata a Ciao Darwin 7/ Abito lungo per “Una notte all’Opera” e…

Tina Cipollari grande protagonista della sfilata della replica della quarta puntata di Ciao Darwin 7. La bionda opinionista di Uomini e Donne, come capitano della squadra della “Carne” lancia la sfida alla giornalista e conduttrice televisiva Safiria Leccese, capitano della squadra dello “spirito”. Tina, con il suo inconfondibile look con cui, da anni, commenta le avventure dei protagonisti di Uomini e Donne, oltre a partecipare al dibatitto, sfila sulla passerella di Ciao Darwin 7 in tutta la sua bellezza. La Cipollari e la Leccese si sfidano sul tema “Una notte all’Opera”. Un’occasione importante che richiede il look adatto. Tina, così, non sbaglia e regala al pubblico una passerella elegante e raffinata sfoggiando un outfit elegante prevalentemente nero con il corpetto argentato e un coprispalle total black mentre, dall’altra parte, Safiria Leccese sceglie un abito altrettanto elegante ma più scollato.

Tina Cipollari, la sua partecipazione a Ciao Darwin 7

Tina Cipollari non poteva che far parte della squadra della Carne, in lotta con quella dello Spirito, a Ciao Darwin 7. La nota opinionista ritorna sul piccolo schermo di Canale 5 di oggi, lunedì 15 giugno 2020, grazie alla replica dell’appuntamento. Le premesse per uno scontro con la rivale giornalista Safiria Leccese c’erano già tutte e così è stato. “Voi vivete d’immagine perché volete apparire in un certo modo“, ha detto l’opinionista durante il Dibattito, per poi essere fermata dal padrone di casa. La sua battuta d’esordio le aveva già regalato qualche punto agli occhi del pubblico: “Noi siamo migliori perché amiamo la vita con tutti i suoi piaceri“. La bionda burrosa poi è riuscita a portare a casa diverse vittorie grazie alla sua personalità effervescente, a volte al limite del consentito, ma di sicuro in grado di attirare con costanza i riflettori sulla sua figura. Non manca anche il momento ‘No Maria, io esco’, che spinge Tina ad alzarsi e a mimare un’uscita di scena senza pari.

Tina Cipollari dimagrita su Instagram

Tina Cipollari è un’esplosione di emozioni: chi la odia, chi la ama. Di sicuro sa intrattenere il pubblico italiano e lo dimostra da anni grazie a Uomini e Donne e ai suoi interventi ironici. “L’importante è avere il sole dentro, tanto le nuvole sono passeggere”, scrive in questi giorni su Instagram. Non mancano gli apprezzamenti da parte degli ammiratori per il suo aspetto fisico, anche perchè l’opinionista è riuscita a dimagrire di molti kg nell’ultimo periodo. In uno scatto del passato, la vediamo invece con i capelli corti e i suoi “tre gioielli”, i figli avuti con l’ex marito Kikko Nalli. Clicca qui per guardare la foto di Tina Cipollari. E’ nelle Stories di Instagram però che dà il meglio di sè: grazie a Federico Fashion Style e con in sottofondo il brano Mamacita di Black Eyed Peas, Ozuna e J Rey Soul, l’opinionista ha deciso di cambiare look. Ovviamente non si tratta di uno stravolgimento totale: il suo biondo storico non lo abbandonerà mai. Da quanto ne sappiamo, la Cipollari poi è stata una delle prime vip a solcare il salone de La Rinascente che l’artista del capello ha aperto in pieno centro a Roma in questi giorni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA