Tina Cipollari show a Uomini e Donne/ “Daniela sei rimasta subito incinta?”: risate…

Tina Cipollari, nuovo show a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 5 ottobre si apre con Pinuccia ancora dietro le quinte dopo le lacrime versate per l’ennesimo battibecco con Tina Cipollari. La bionda opinionista, così, commenta la nuova amicizia tra Pinuccia e Rosalia, una pretendente di Alessandro che, però, ha scelto di mettere fine alla frequentazione considerando il cavaliere solo un amico. dopo il rientro in studio di Pinuccia, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Daniela, una dama presente nel parterre del trono over anche nella scorsa stagione. “Bentornata suor Daniela”, commenta Tina Cipollari.

Di fronte a Daniela si accomoda Raffaela con cui la dama è uscita. Daniela comincia a raccontare, ma Tina la interrompe: “Quanto dura il racconto? Un paio d’ore? Chiedo perchè avrei altri impegni”, dice Tina ironizzando sulla lunghezza dei racconti di Daniela.

Tina Cipollari e la battuta su Daniela a Uomini e Donne

Daniela racconta di essere uscita con Raffaele svelando, però, che l’appuntamento non è andato nel migliore dei modi. “Ad un certo punto siamo diventati tre“, racconta Daniela. “Sei rimasta subito incinta?“, chiede Tina scatenando le risate del pubblico in studio. “Ho detto che siamo diventati tre perchè per due ore lui mi ha parlato della sua ex. Ora so tutto di questa donna”, svela Daniela.

Raffaele racconta così la sua vita: “Dopo la morte di mia moglie ho conosciuto questa ragazza e mi sono dedicato a lei e al figlio per anni. Dovevamo sposarci poi per un problema di salute di mia figlia ho deciso di fermare e questo ha rotto qualcosa”, ha svelato Raffaela. “Chiedo scusa per aver parlato per due ore della mia ex, ma non uscivo con una donna da anni”, commenta ancora Raffaele. “Ma se mi hai detto che hai incontrato delle donne in chat”, svela Daniela facendo infuriare Tina Cipollari – “Ora stai facendo passare quest’uomo come un malfattore, ma basta”. “Lo stai massacrando. Non hai avuto sensibilità. Devi prima capire la persona che hai davanti”, dice invece Gianni Sperti. Tra Daniela e Raffaele, così, la conoscenza s’interrompe.

