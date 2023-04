Tina Cipollari smaschera Gemma Galgani a Uomini e Donne?/ La verità in un video

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Tina Cipollari ancora contro Gemma Galgani. Dopo averlo chiesto espressamente a Maria De Filippi, Tina ha ottenuto il video con il montaggio dei vari momenti passionali vissuti dalla dama di Torino. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 30 marzo, prima dell’addio definitivo tra Gemma e Silvio, Maria De Filippi trasmette il filmato in questione in cui vengono mostrate alcune sfilate in cui Gemma ha mostrato la sua sensualità, ma anche i momenti di passione vissuti dalla Galgani con alcuni cavalieri come Marco Firpo, Maurizio e Michele. Dopo il filmato, in studio, tra Tina e Gemma si infiamma nuovamente la discussione.

“Non mi fare infervorare. Quella sei tu. Noi e il pubblico ti abbiamo conosciuta così, una donna che è impossibile che oggi si possa scandalizzare per delle avances da parte di un uomo. Secondo voi, una donna che ha avuto un trascorso del genere, è una che si scandalizza perchè un uomo…”, dice Tina Cipollari. “In questo filmato ci sono scene in cui non sembra che tu sia in cerca del romanticismo”, aggiunge Gianni Sperti.

La reazione di Gemma Galgani

Di fronte alle critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti, la reazione di Gemma Galgani non si fa attendere. “E’ stato estrapolato un pezzo in cui Michele mi stava prendendo in giro e chiedeva il mio numero di telefono”, spiega Gemma. “Ma non è vero. Basta con queste menzogne che racconti”, sbotta la Cipollari.

“Non farmi passare per quella che non sono. Io non sono questa. Le sfilate non hanno nulla a che vedere con i sentimenti”, ribatte ancora Gemma. “Quello che dice Tina non è offensivo. Sta dicendo che è una donna che non ha problemi ad andare con un uomo”, commenta Gianni. “Lei non ha mai detto che ha problemi se ha un sentimento“, interviene Gemma difendendo la Galgani.

