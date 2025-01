Come procede il trono di Tina Cipollari? Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 29 gennaio 2025 abbiamo visto la prima volta dell’opinionista seduta sulla sedia creata ad hoc per lei, un trono molto più grande di quello destinato alla versione classica del programma. Il primo a venire in puntata per lei è stato Antonino che ha addirittura portato in puntata la dichiarazione dei redditi. In realtà il cavaliere ha elencato una serie di qualità che nulla hanno a che fare con i beni economici, ma si è definito onesto e in salute.

Tina Cipollari, però, è apparsa un po’ sottotono e Maria De Filippi se n’è accorta tanto da averla rimproverata per essere troppo fredda: Tu sei già respingente…Sei già un po’ così…” le ha detto mentre parlava con il primo pretendente. Dopo Antonino è entrato Riccardo, 66enne che in passato era venuto a corteggiare Gemma Galgani. “Me lo ricordo“, ha detto la dama torinese. Lui, originario di Stresa vive a Rimini da quasi 30 anni. Ha portato a Tina Cipollari moltissime fotografie delle albe che vede da casa sua, anche se l’opinionista più che le immagini del cielo voleva vedere solo le foto della casa.

“Sei sempre meno accogliente“, ha detto Maria De Filippi a Tina Cipollari, mentre quest’ultima inondava di domande Riccardo. Lui le ha addirittura portato dei gioielli, che l’opinionista ha considerato come bigiotteria, bocciando completamente il dono del cavaliere. Insomma, i primi due uomini scesi per lei non l’hanno convinta: non sono abbastanza ricchi e non hanno portato regali adeguati. Poi è arrivato il turno di Cosimo che le ha portato moltissime rose. Il cavaliere arriva da Mesagne in provincia di Brindisi e oltre ai fiori ha portato un bracciale che Tina Cipollari ha fatto verificare se fossero veri brillanti o meno.

“Io le mie donne le coccolo” ha detto Cosimo, che sa fare tutto a casa. “Mi dicono che vivi in una mega suite”, dice Maria De Filippi. Il cavaliere spiega di avere un villaggio turistico, di essere direttore di un centro di formazione, di avere una società di informatica. Cosimo è quello che più di tutti ha convinto Tina Cipollari sebbene lui abbia solo 47 anni. Non solo, ha anche cantato “Margherita” di Riccardo Cocciante. Come procederà tra di loro?