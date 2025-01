Tutto su Cosimo, il corteggiatore di Tina Cipollari

Nella puntata di Uomini e Donne del 29 gennaio 2025, Tina Cipollari ha cominciato ufficialmente la sua avventura sul trono. Maria De Filippi ha fatto arrivare in studio un trono di grandi dimensioni che è stato posizionato al centro dello studio. Tina, così, ha incontrato prima Antonino e poi Riccardo che, però, non l’hanno entusiasmata molto. Discorso diverso, invece, per Cosimo sul quale Tina ha mostrato qualche perplessità soprattutto a causa dell’età.

Cosimo è giovane, come sottolinea Maria De Filippi che poi svela che fa parte del club Porsche. Per provare ad avere da Tina una possibilità, Cosimo le ha portato un bracciale Tennis. “Penso che sei una donna importante, dentro di te c’è una persona brava, buona”, dice.

Tina Cipollari fa restare Cosimo come corteggiatore

Cosimo, presentandosi, svela di avere 47 anni, di viaggiare spesso tra l’Italia e Tenerife. Ha anche una società immobiliare, di ricerca e sviluppo e anche informatica. Nonostante sia giovane, Tina decide di farlo restare e di conoscerlo perché ha apprezzato, in primis i regali, e poi anche la dedica musicale. Cosimo, infatti, le ha dedicato Margherita.

“Tina vuoi che resti in studio per la puntata?“, chiede Maria De Filippi. “No, esce”, risponde Tina che poi annuncia di poter anche cambiare idea. Tuttavia, dalla registrazione di Uomini e Donne del 28 gennaio 2025, Tina è uscita in esterna proprio con Cosimo. I due si sono visti a Roma e sono poi andati a cena insieme. La conoscenza tra Tina e Cosimo, dunque, è cominciata ma, nelle prossime registrazioni del dating show di canale 5, per Tina in versione tronista arriveranno sicuramente nuovi corteggiatori. Tina, dunque, riuscirà a trovare un uomo con cui costruire una storia?

