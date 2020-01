Gemma Galgani e Marcello/ Uomini e Donne: “dite le cose e poi le smentite…”

Gemma Galgani torna ad essere protagonista di Uomini e donne. Nella nuova puntata del trono over, la dama di Torino si accomoderà al centro dello studio per un confronto con Marcello, il cavaliere che ha cominciato a frequentare dopo l’addio a Juan Luis Ciano. Prima d’incontrare il cavaliere non mancherà sil solito siparietto con Tina Cipollari che, notando l’outfit formato da un abito corto rosso e stivali alti neri, le lancerà una frecciatina: “Pretty woman, ma perchè vuoi fare la finta tonta?”, dirà la bionda opinionista. Dopo lo scambio di battute tra Gemma e Tina, Maria De Filippi farà accomodare al centro dello studio Marcello. I due, dopo essere conosciuti, sono già uscita inisieme la scorsa volta e tra loro ci sono stati anche dei baci a stampo. Tuttavia, nel corso della puntata odierna, la dama di Torino deciderà di chiudere anche tale conoscenza delusa dall’atteggiamento del cavaliere.

GEMMA GALGANI CHIUDE CON MARCELLO

Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Marcello non sta uscendo solo con Gemma Galgani. Pur trovando molto interessante la dama di Torino, il cavaliere ha deciso di continuare a guardarsi intorno prima di percorrere un’unica strada. Gemma, infatti, scoprirà che Marcello sta sentendo anche Anna Tedesco e Antonella. Una situazione che, in un momento diverso, Gemma avrebbe accettato, ma non stavolta. La dama, infatti, dopo tante delusioni, desidera avere l’esclusiva dall’uomo che la corteggia. Non avendola da Marcello, annuncerà di voler chiudere la conoscenza in attesa che arrivino per lei nuovi pretendenti. Per Gemma, dunque, arriverà l’ennesima delusione sentimentale.

