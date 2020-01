Tina Cipollari vs Gemma Galgani/ Uomini e Donne: “ti lamenti sempre e poi…”

Tina Cipollari contro Gemma Galgani nella prima puntata del trono over di Uomini e Donne nel 2020. Nell’appuntamento odierno, la dama di Torino, al centro dello studio, si scaglierà contro Juan Luis Ciano, stanca di essere presa in giro. Gemma, infatti, deciderà di chiudere definitivamente la conoscenza con Juan accusandolo di aver tenuto nascosto il momento di passione vissuto con lei. Dopo un’accesa discussione con Juan Luis che cercherà di ricucire il rapporto con la Galgani. L’affascinante cavaliere, nonostante le accuse di Armando Incarnato che ha svelato l’esistenza di una chat con la sorella e nonostante i dubbi di Gemma che, dopo due mesi di frequentazione si aspettava un rapporto più fisico, chiede alla dama di poter ricominciare, trovando, però, un muro. La Galgani, infatti, non ha alcuna intenzione di concedergli una seconda possibilità attirandosi, così, gli attacchi di Tina Cipollari.

TINA CIPOLLARI VS GEMMA GALGANI: “PER UN UOMO”

Tina Cipollari è convinta che la causa del fallimento di tutte le frequentazioni di Gemma Galgani sia il suo atteggiamento. Secondo la bionda opinionista, la dama del trono over di Uomini e Donne spaventerebbe i suoi pretendenti con la sua gelosia e le troppe attenzioni. “Si lamenta per ogni cosa” – commenta Tina che, poi, riferendosi a Juan Luis Ciano, aggiunge – “sempre rimproverato. Per un uomo, ad un certo punto, non è una cosa automatica che come si corica vicino a questa donna chissà che cosa avviene…”. Le parole di Tina, però, non convincono Gemma che si limita ad un “poverino”. Con Tina, però, stavolta, non è d’accordo la maggior parte del parterre del trono over che si schiera con Gemma.

