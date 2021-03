Tina Cipollari Vs Gemma “Sei stata l’amante di Walter Chiari”/ Lei nega “Dissi che..”

Nuova lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne. L’inizio della puntata in onda oggi, 26 marzo, su Canale 5 ha visto la bionda opinionista lanciare nuove accuse alla dama, stavolta tirando in causa Walter Chiari. “Hai fatto anche l’amante!” ha dichiarato la Cipollari in studio, chiarendo poi che “L’ha dichiarato lei su DiPiù qualche anno fa che è stata l’amante di Walter Chiari, che poi è morto”.

La Galgani è furiosa e lascia la sua postazione, negando con forza la dichiarazione della Cipollari. “Ma questa sta fuori! Non è vero”, così ha spiegato “Io dissi che tra noi c’è stata un’intesa professionale che è ben diverso!” Tina Cipollari non ci sta e chiede alla redazione di Uomini e Donne che venga chiamato il settimanale DiPiù per avere chiarimenti in merito. Cosa c’era davvero scritto in quell’intervista?

Ecco cosa ha dichiarato Gemma Galgani in passato su Walter Chiari

Andando indietro nel tempo a qualche anno fa, Gemma Galgani, in merito al rapporto con Walter Chiari, dichiarò: “Ebbi una simpatia per Walter Chiari ma fu più che altro una forte intesa professionale. Lui era famoso perché non arrivava mai puntuale a teatro, e spesso e volentieri non si presentava proprio agli spettacoli. Io riuscii a fargli mantenere gli impegni presi con il mio teatro per l’intera stagione. Poi, per dispetto, lui alla fine mi disse: ‘Gemma ce l’hai fatta. Ma non del tutto’. E all’ultima serata non si presentò. Era davvero imprevedibile, Walter”

