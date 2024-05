Tir in fiamme sull’Autostrada A2 tra Rogliano e Altilia/ Traffico deviato a causa dell’incidente

Sono stati attimi di terrore quelli che hanno interessato il tratto tra Rogliano e Altilia – entrambe località in provincia di Cosenza – dell’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria dove attorno alle ore 15 un tir è stato travolto dalle fiamme che in breve tempo l’hanno completamente avvolto. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che unitamente alle Forze dell’ordine hanno interrotto la circolazione causando – in un primo momento – lunghissime code con il traffico che stava cercando di imbottigliarsi nelle uscite predisposte. Nel frattempo, comunque, sembra che le fiamme che hanno avvolto il tir sull’autostrada A2 sono state domate, ma la circolazione tra Rogliano e Altilia (almeno secondo quanto riporta il sito di Anas) rimane sospesa in attesa di riuscire a sgomberare la strada dal mezzo pesante ormai completamente distrutto.

Selahattin Demirtas, leader curdo, condannato a 42 anni di carcere/ "Ha distrutto l'unità della Turchia"

Sempre dal sito Anas vengono anche riportate tutte le informazioni utili per i viaggiatori che nelle prossime ore dovranno affrontare il tratto dell’autostrada A2 interessato dall’incidente: a causa della presenza del tir (non più in fiamme) sulla carreggiata, chi procede in direzione Altilia con un mezzo leggero deve percorrere quella un tempo nota come SS19, con svincolo a Rogliano; mentre i mezzi pesanti dovranno uscire a Cosenza Nord, percorrere la SS107, poi la ss18 ed, infine, rientrare all’altezza di Falerna.

Serena Mollicone, il carrozziere Belli: "La vidi litigare con un ragazzo"/ "Era biondo, forse alto come lei"

Incidente sull’autostrada A2 tra Rogliano e Altilia: cosa sappiamo del tir in fiamme

Insomma, mentre i Vigili del fuoco sono riusciti a riportare la calma e la tranquillità sull’autostrada A2, spegnendo le fiamme che hanno avvolto il tir, si indaga sulle possibili cause di un incendio – parrebbe – originato dal nulla. A lanciare l’allarme, infatti, oltre ai viaggiatori allertati dalla fitta coltre di fumo nero che si stagliava nel cielo cosentino, è stato lo stesso autista del mezzo, che una volta compreso che il suo camion stesse dando dei problemi, l’ha parcheggiato a bordo strada per poi allontanarsi in tutta fretta. In pochi secondi le fiamme hanno avvolto completamente il tir, consumandolo pian piano fino a lasciarne (come si evince dalle immagini condivise dai Vigili del fuoco) poco più di uno scheletro metallico fumante.

Scuole chiuse per maltempo domani, venerdì 17 maggio 2024/ Vicenza, Milano, Monza: le province a rischio

Nessun altro veicolo è stato coinvolto dell’incidente sull’autostrada A2 tra Rogliano e Altilia, mentre l’autista ne sarebbe uscito illeso, assieme agli uomini dei Vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme sul tir.











© RIPRODUZIONE RISERVATA