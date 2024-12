Tra i dolci natalizi più amati (e che in realtà e facilissimo trovare durante ogni periodo dell’anno) non manca e non mancherà mai il tiramisù, vero e proprio pregio della pasticceria italiana invidiato e copiato in tutto il mondo e che qui – proprio in vista del vostro pranzo familiare di domani già perfettamente organizzato in ogni dettaglio – affronteremo partendo da quella considerata unanimemente la ricetta originale, per poi passare anche ad alcune originali e gustosissime variazioni che vi permetteranno di presentare a tavola un tiramisù unico nel suo genere e che metterà comunque d’accordo tutti i commensali!

Supermercati aperti Natale e Santo Stefano 2024/ Info, orari, mappa domani e 26 dicembre: da Esselunga a Coop

Di fatto l’origine reale del tiramisù resta avvolta dal mistero, con alcune testimonianze che lo collocano nel 1980 in quel di Treviso ad opera del pasticcere Roberto Linguanotto ed altre che – addirittura – lo fanno risalire al 1938 a Pieris leggermente modificato; ma in ogni caso ad oggi la ricetta considerata ‘corretta’ prevede solo l’uso di biscotti rigorosamente savoiardi intinti nel caffè zuccherato, intervallati da mascarpone misto a uovo, il tutto guarnito con del cacao come ‘topper’, senza nessun tipo di liquore anche se alcuni – e noi ve lo consigliamo, fuorché abbiate dei bambini a tavola – ci aggiungono un goccino di Marsala.

Crema al mascarpone per Natale 2024/ Ricetta tradizionale, come prepararla e qualche gustosa variazione

Alcune ricette di varianti originali del tiramisù per stupire gli ospiti a Natale 2024: dalla cheesecake ai biscotti, i nostri consigli

Oltre al classico ed amatissimo tiramisù – però – nulla e nessuno vi impedisce di sperimentare e sbizzarrirvi per renderlo più gustoso: una variante classica e molto diffusa prevede anche l’uso di frutta (tendenzialmente le fragole, ma vi consigliamo di seguire la stagionalità alimentare o al massimo di optare per la conserva) nella crema, oppure di Nutella, cioccolato o crema alle nocciole; senza dimenticare che ogni strato può essere facilmente guarnito con frutta secca tritata grossolanamente – come gli ormai blasonatissimi pistacchi, oppure anche le nocciole o le mandorle -, oppure si potrebbe usare in pienissimo stile natalizio strisce di panettone o pandoro al posto dei savoiardi.

Insalata russa per Natale 2024/ Ricetta tradizionale, ecco come si prepara il classico antipasto delle feste

Tra le variazioni, una ricetta particolarmente sfiziosa prevede di trasformare il tiramisù in una cheesecake partendo dalla ricetta classica (biscotti a piacere tritati e mischiati con il burro per creare una base da far raffreddare) ed usando come crema un mix di tuorli montati a neve, sciroppo di zucchero, panna, caffè, mascarpone e gelatina, guarnita con panna montata; mentre tritando assieme savoiardi, caffè, mascarpone e zucchero potrete ottenere delle piccole palline da trasformare in tartufi avvolti nel cacao ed – infine – con un po’ di dimestichezza potrete creare dei biscotti (zucchero, burro, vaniglia, cannella, farina, lievito, bicarbonato e caffè) da guarnire dopo la cottura con uno strato di mascarpone, zucchero a velo, sciroppo e panna che richiameranno il tradizionale tiramisù.