Riciclare dolci di Natale/ Pandoro con crema alla ricotta e tiramisù di panettone

Vi sono avanzati del pandoro o del panettone dal pranzo di Natale e avete paura che possano diventare troppo vecchi prima di Capodanno? Ecco come potete riciclarli, seguendo alcune ricette proposte nel corso della trasmissione UNoMattina in onda su Rai1. Partiamo con i suggerimenti per riciclare l’ennesimo pandoro che vi hanno regalato e che non sapete più come proporre ai vostri ospiti o alla vostra famiglia, vuoi perché ormai stufi del gusto e alla ricerca di qualcosa di nuovo che possa stuzzicare il palato.

La proposta è preparare un pandoro con crema alla ricotta. Per questa ricetta avete bisogno di un pandoro intero (ma si può adattare anche agli avanzi, per non buttare via niente) e, per la crema, vi occorrono 1 litro di latte fresco intero, 5 uova, 300 g di zucchero, 250 g di ricotta, 80 g amido di riso. Per preparare la crema alla ricotta, serve come prima cosa mettere a scaldare il latto, inserendo poi lo zucchero e l’amido di riso. A questo punto dovrete mescolare per alcuni minuti mentre il latte si sta ancora scaldando, quindi potrete unire anche il resto degli ingredienti mescolandoli fino a ottenere la consistenza di una crema. Ora, per questa ricetta suggerita da UnoMattina occorre tagliare il pandoro orizzontalmente, in modo da ottenere tre fette dalla forma che ricorda un po’ una stella con tante punte. La crema andrà a farcire lo spazio tra una fetta e l’altra e le “stelle” potranno essere disposte in modo da ruotarle l’una rispetto all’altra. In questo modo creerete dei piccoli spazi su cui inserire altri sbuffi di crema, e potrete procedere a decorare la parte superiore del dolce.

Avanzi di panettone e pandoro, come riciclarli: idee veloci ed efficaci

Ora che abbiamo un’idea per il pandoro, che cosa fare invece con il panettone di Natale avanzato? La cosa migliore da fare, suggerita da UnoMattina in onda su Rai1, è tagliarlo a fette. Queste fette possono essere tostate, per esempio nel tostapane o magari in padella, e guarnite con marmellata di albicocche o cioccolato per trasformarle in vere e proprie fette biscottate. Oppure, se siete alla ricerca di una ricetta più elaborata, le fette di panettone possono diventare parte di un tiramisù alla crema di arancia. Per preparare il tiramisù con panettone e crema di arancia vi servono: avanza di panettone tagliato a fette, 250 g succo di arancia, 60 g amido di riso, 3 uova, 100 g zucchero, 40 g glucosio e un pizzico di sale. Se avete avanzato del liquore, potete aggiungerlo.

Per la crema all’arancia dovrete mettere a scaldare il succo di arancia, quindi procedere a sbattere le uova assieme allo zucchero. Aggiungete quindi il resto degli ingredienti, compreso il succo, e otterrete la consistenza di una crema. A questo punto potete inumidire le fette di panettone in un po’ di acqua e zucchero e potrete impilarle alternandole con la crema all’arancia appena preparata.











