Titanic, seconda parte/ Video, su Canale 5 il film con Leonardo DiCaprio (30 ottobre)

La seconda parte di Titanic andrà in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 30 ottobre, a partire dalle ore 21.35. La pellicola ha decretato il successo di Leonardo DiCaprio. Il film è un dramma storico del 1997, scritto, diretto e prodotto dal regista James Cameron. Il cast è stellare e oltre allo stesso Leonardo Di Caprio annovera attori come Kate Winslet, che è la coprotagonista femminile; Billy Zane, il cattivo antagonista; Kathy Bates; Frances Fisher e Bernard Hill.

Titanic, la trama del film

Le vicende dei protagonisti hanno come sfondo la nave Titanic al suo primo viaggio inaugurale. La nave è realmente esistita ed è tristemente nota perché al suo varo fu considerato il transatlantico più inaffondabile del mondo ma colò a picco durante il primo viaggio dopo aver avuto una collisione con un iceberg. Su queste vicende storiche reali si intrecciano le storie di Jack e Rose che viaggiano sulla nave per scopi diversi. Rose nell’aprile del 2012 è sulla nave in viaggio con la madre e il fidanzato. Una volta arrivata negli Stati Uniti sarà costretta a sposarsi con quest’ultimo, Cal Hockley, un uomo ricco che lei disprezza ma che ha promesso di salvare la sua famiglia dalla bancarotta che rischia dopo la morte del capofamiglia. Jack, invece, è un artista senza un soldo che ha vinto il biglietto per la nave giocando a poker e che spera di avere successo e fortuna una volta arrivato in America. È la seconda sera della crociera quando Rose, sopraffatta dalla situazione, decide di suicidarsi buttandosi nelle acque gelide dell’Oceano. Jack, però, vedendo questa giovane donna pronta a scomparire nel buio, si lancia in suo soccorso e così i due si conoscono per la prima volta.

Per ringraziare Jack del suo gesto, Call lo invita a cena la sera successiva e in questa occasione dona a Rosa il suo regalo di fidanzamento, una collana con un diamante di 56 carati che si chiama Cuore dell’Oceano. L’uomo, però, si rende subito conto della complicità nata fra Rose e Jack e inizia a insospettirsi. In effetti fra i due è scoccata una scintilla che dapprima è solo amicizia e poi si trasforma in amore, alimentato dal sempre più tempo che trascorrono insieme. Ruth, la madre di Rose, e lo stesso Call impongono a Rose di non vedere più il ragazzo ma l’amore che i due provano è più forte di ogni ostacolo. Dopo essersi fatta ritrarre completamente nuda con indosso solo il Cuore dell’Oceano e aver lasciato il ritratto nella cassaforte di Call, Rose e Jack consumano il loro amore e progettano una vita insieme una volta sbarcati in America. Ma il destino è dietro la porta e ha la forma di un iceberg. La nave, infatti, trova sulla sua traiettoria un iceberg di notevoli dimensioni e non riesce a fare in tempo ad evitarlo. Nell’impatto il lato destro della nave si squarcia e inizia ad imbarcare acqua. Tutti i passeggeri devono lasciare la nave sulle scialuppe di salvataggio che però sono sufficienti solo per la metà delle persone presenti. Call, intanto, ha tramato per far credere che Jack abbia rubato il prezioso diamante (che in realtà è nella tasca del suo cappotto) e il giovane viene arrestato e ammanettato in un ufficio. Rose rinuncia, quindi, a salire su una scialuppa e corre a salvare l’amato. Quando riescono a risalire sul ponte principale, le scialuppe sono ormai lontane. La nave affonda e Jack fa salire Rose su una porta galleggiante. Dopo averle fatto promettere di vivere per entrambi, Jack muore di ipotermia. Rose viene salvata ore dopo ma comunica generalità false per far credere a tutti di essere morta e ricominciare una nuova vita da sola.

Il trailer di Titanic





