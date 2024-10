Titty e Antonio: crisi senza via d’uscita a Temptation Island 2024 settembre?

Crisi continua tra Titty e Antonio che, fidanzati da tre anni e con una promessa di matrimonio in atto, stanno vivendo un momento davvero difficile nel villaggio di Temptation island 2024 settembre dove l’epilogo è sempre più vicino. Sin dalla prima puntata e dalle prime ore nel villaggio dei fidanzati, Antonio non ha pensato a nulla tuffandosi a capofitto nella conoscenza della single Saretta con cui il feeling è cresciuto giorno dopo giorno. Trascorrendo molto tempo con la tentatrice, Antonio non si sta risparmiando lasciandosi andare a parole importanti per Saretta, immaginando un eventuale futuro con lei e tirando fuori anche la propria gelosia nel vederla in compagnia di altri fidanzati.

Titty, invece, nel villaggio delle fidanzate, dopo aver versato tante lacrime, essersi lasciata andare a durissimi sfoghi nei confronti del fidanzato che era pronto a sposare, ha cominciato a vivere con più leggerezza l’avventura nel villaggio trascorrendo del tempo anche con il tentatore Edoardo.

Titty fuorisa a Temptation Island 2024 settembre: nuove immagini di Antonio

Sarà una puntata dura quella di Temptation Island 2024 settembre in onda questa sera e che metterà a dura prova Titty che, arrivata nel villaggio con il sogno di sposare Antonio, è pronta a fare marcia indietro al punto da aver lanciato nel fuoco l’anello di fidanzamento. Sempre più arrabbiata con il fidanzato al punto da chiedersi come abbia fatto a non accorgersi prima di alcuni atteggiamenti del fidanzato, Titty, nel corso della puntata odierna del programma dell’amore, vedrà nuove immagini del fidanzato con la single Saretta.

“Dopo quello che ho visto, cos’altro devo vedere?”, chiede Titty lasciando intendere di aver già visto il peggio del fidanzato a cui sembra pronta a dire addio definitivamente.

Titty rifiuta il falò di confronto con Antonio?

Nuovi video e nuovi sfoghi per Titty e Antonio che, questa sera, saranno tra le coppie protagoniste della puntata. Titty, questa sera, sarà chiamata nuovamente nel pinnettu dove vedrà nuove immagini, abbastanza forti, del fidanzato con la single Saretta. “Non mi mandate a chiamare, perché non mi presento al falò. Fino all’ultimo deve stare così”, le parole di Titty all’uscita dal pinnettu.

Cosa accadrà, dunque, questa sera? Antonio chiederà davvero il falò di confronto a Titty per mettere fine alla relazione e sperare di avere un futuro fuori dal villaggio con la single Saretta? La verità su cosa accadrà tra Titty e Antonio verrà a galla nel corso della nuova puntata di Temptation.