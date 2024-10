Antonio e Titty: nuovo colpo di scena a Temptation Island 2024 settembre?

Sin dalla prima puntata, la coppia più discussa di Temptation Island 2024 settembre è sicuramente quella formata da Antonio e Titty, arrivati nel villaggio nonostante una proposta di matrimonio. Antonio, infatti, ha chiesto a Titty di sposarlo durante un viaggio a Parigi per poi fare marcia indietro nel villaggio dove ha raccontato di averlo fatto perché circondato da altre coppie che stavano vivendo lo stesso momento. Una dichiarazione che ha fortemente deluso Titty che, furiosa, di fronte a determinati atteggiamenti del fidanzato con la single Saretta, ha anche lanciato l’anello di fidanzamento nel fuoco svelando, poi, di non aver scelto da sola la location del matrimonio fissato tra due anni.

I colpi di scena per Titty e Antonio, tuttavia, non sono ancora finiti e, dalle anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island 2024 settembre in onda questa sera, si prospetta l’arrivo di un momento di svolta per i fidanzati che sembrano sempre più lontani.

Antonio tra Titty e Saretta: nuovi video a Temptation Island 2024 settembre

Tra scenate di gelosia e dichiarazioni importanti, Antonio è sempre più vicino a Saretta con cui, però, non è ancora arrivato il bacio. Antonio, in particolare, ammette di non sentire la mancanza della fidanzata mentre sente quella della single Saretta a cui non risparmia scenate di gelosia vedendola insieme agli altri fidanzati. “Questo sentimento è andato a decrescere. Quindi o si spegne del tutto o lei cambia“, ammette Antonio scatenando la rabbia di Titty.

Durante il falò delle fidanzate, di fronte all’atteggiamento del fidanzato con Sarewtta, Titty butta l’anello di fidanzamento nel fuoco. Si tratta di un gesto importante a cui, oggi, potrebbero seguire altri momenti importanti. Antonio, infatti, sembra sempre più propenso a viversi gli ultimi giorni di leggerezza con Saretta: arriverà il bacio?

Titty chiede il falò di confronto ad Antonio?

Arriverà la richiesta di del falò di confronto anticipato per Titty e Antonio? A chiederlo potrebbe essere proprio Titty che, più volte, nelle scorse puntate, ha annunciato più volte l’intenzione di voler andare via salvo, poi, cambiare idea per continuare il percorso e capire cosa vuole effettivamente. Nella scorsa puntata, di fronte ad Antonio così vicino a Saretta, dopo essersi lasciata andare ad uno sfogo, ha reagito cominciando a divertirsi in compagnia dei single.

Di fronte ad una Titty serena e spensierata, Antonio che ha poi visto il video, non ha nascosto la rabbia nel vedere la fidanzata così vicina ad un altro ragazzo. Il colpo di scena, dunque, non è da escludere e a chiedere il falò potrebbe essere anche Antonio.