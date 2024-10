Titty e Antonio: il percorso a Temptation Island 2024 settembre

Titty e Antonio sono tornati insieme dopo Temptation Island 2024 settembre? E’ questa una delle domande più gettonate sul web in vista dell’ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia. Titty e Antonio sono stati due dei protagonisti indiscussi del programma. Sin dalla prima puntata, Antonio si è avvicinato alla single Saretta instaurando con lei un rapporto di complicità che l’ha portato ad immaginare un futuro con lei. All’interno del villaggio, Antonio si è lasciato andare a dichiarazioni forti come quella sulla proposta di matrimonio: Antonio, infatti, ha raccontato di averle chiesto di sposarlo solo perché, trovandosi a Parigi, erano circondati da tante coppie innamorate.

Dichiarazioni forte che hanno fatto infuriare Titty che si è lasciata andare a durissimi sfoghi nelle successive puntate di fronte ai gesti di Antonio nei confronti di Saretta. Furiosa con il fidanzato, Titty ha anche lanciato l’anello di fidanzamento nel fuoco.

Titty e Antonio: cos’è successo al falò di Temptation Island 2024 settembre

Quello tra Titty e Antonio è stato un falò di confronto di fuoco durante il quale sono volate accuse pesanti. “Ho visto che sei rimasto così tanto male per il palo che hai avuto, ora puoi capire come mi sento io da tre anni con te, che non sei mai stato geloso di me. Il problema non sono mai stata io, ma tu. Ti ha visto mezzo mondo l’uomo sporco che sei e mi fai schifo“, le durissime parole di Titty.

“La verità è che il mio sentimento verso di te stava svanendo, una verità mia che non ti ho mai detto a casa ma solo perché non avevo modo di parlare. Mi sono trovato in una trappola e ti avrei anche sposato”, ha provato a giustificarsi Antonio senza, tuttavia, convincere Tittu che ha messo fine alla loro storia.

Titty e Antonio: cos’è successo dopo Temptation Island 2024 settembre

Cos’è successo dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024 settembre? Titty e Antonio si sono rivisti dopo aver lasciato il villaggio del programma dell’amore? Antonio avrà provato a riconquistare il cuore di Titty? Tutte domande a cui risponderà l’ultima puntata di Temptation Island 2024 settembre in onda questa sera durante la quale Filippo Bisciglia svelerà cos’è successo dopo il falò.

Da ciò che trapela sui social, tuttavia, sembrerebbe che i due non siano tornati insieme e che Titty non abbia alcuna intenzione di tornare sui propri passi. Sarà davvero così o ci sarà un clamoroso colpo di scena?