A Temptation Island 2024 anche la coppia formata da Titty e Antonio è arrivata all’ultima fermata del loro viaggio nei sentimenti. Durante il falò di confronto, Titty è finalmente riuscita a dire tutto quello che ha vissuto e provato nel vedere i video del fidanzato alle prese con la single tentatrice Saretta. Una love-story conclusasi nel peggiore dei modi, visto che la single Saretta alla fine ha deciso di lasciare il villaggio dei fidanzati non interessata ad alcun rapporto sentimentale con Antonio che si è sentito anche preso in giro. “Dopo il video di oggi che sei rimasto così tanto male per il palo che hai avuto. In 3 anni non sei mai stato geloso di me” – sono le parole di Titty delusa dal comportamento del fidanzato Antonio.

Nonostante la delusione, la permanenza nel villaggio delle fidanzate ha permesso a Titty di conoscersi meglio, ma anche di scoprire un lato della sua personalità che è stato molto apprezzato dalle amiche e dai single tentatori. “Ad oggi ho capito che il problema non sono io, ma sei tu. Ti ha visto mezzo mondo l’uomo sporco che sei e mi fai schifo” – dice senza remore Titty all’ex fidanzato Antonio.

Titty rilancia l’anello di fidanzamento di Antonio nel falò di Temptation Island 2024

Alla fine Titty e Antonio decidono di uscire da single da Temptation Island 2024. Durante il falò di confronto un momento ha attirato l’attenzione del pubblico: il fatidico anello di fidanzamento che Titty aveva buttato nel fuoco nelle precedenti puntate. Filippo Bisciglia, consapevole dell’importante che questo anello avesse per la dolce Titty, ha deciso di recuperarlo dalle fiamme e di consegnarglielo durante il falò. Titty ha apprezzato il gesto di Filippo Bisciglia, ma alla fine ha ripreso l’anello e lanciato nel fuoco dicendo: “oramai non ha più quel valore”, mentre Antonio commentava il prezzo dell’anello. Titty anche in questo momento ha saputo stenderlo dicendo: “non è importante il valore economico dell’anello, ma il suo significato”.