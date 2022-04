Tiziana Etruschi, chi è la moglie di Lillo Petrolo/ “Sentirmi con lei è stato fondamentale”

Il pubblico ha imparato ad apprezzare Pasquale “Lillo” Petrolo per la capacità di sdrammatizzare e avere sempre la battuta pronta, come è apparso evidente in occasione della sua partecipazione alla prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori“, dove ha lanciato il personaggio di Posaman.

Nel privato, però, l’attore è decisamente diverso ed è tutto per l’amore della sua vita, Tiziana Etruschi, sua moglie ormai da diversi anni. I due non hanno figli, ma sono una coppia unitissima, che non manca di sostenersi anche nei rispettivi impegni di lavoro.

Chi è Tiziana Etruschi: è lei il grande amore di Pasquale “Lillo” Petrolo

La forza del legame che unisce Lillo a Tiziana è apparsa evidente in una circostanza difficile che la coppia si è trovata a dover affrontare. L’attore, infatti, è stato costretto al ricovero in ospedale nel momento in cui è risultato positivo al Covid e le sue condizioni hanno cominciato a peggiorare.

Petrolo si è così ritrovato in terapia intensiva insieme ad altri pazienti e non nasconde di essersi notevolmente spaventato per quanto stava accadendo. Il sostegno della donna si è rivelato quindi fondamentale: “Mi ha dato molta forza il rapporto con gli infermieri, spesso scherzoso – ha detto durante un’intervista rilasciata a Marco Liorni a ‘Italia Sì’ -. Questo scherzare con loro, sdrammatizzare, mi ha dato la forza di guarire. Ad un certo punto ho rischiato di abbattermi quando ho visto che peggioravo sempre con il respiro e loro mi hanno aiutato moltissimo. Questa è una malattia che ti rende solo. Anche sentirmi con mia moglie con il cellulare è stato fondamentale. Quando sei lì, hai una paura fot…a”.

