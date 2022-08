Tiziana Morandi, truffa sonnifero/ Legale “Si è sentita male, forse vedendo la tv”

Si torna a parlare del caso di Tiziana Morandi a Estate in Diretta, la presunta truffatrice del sonnifero, al momento in carcere. Il programma di Rai Uno ha intervistato telefonicamente un uomo forse una nuova vittima della stessa donna: “L’ho conosciuta sui social – ha raccontato – si spacciava come chirurgo pediatrico, io avevo bisogno di un massaggio per un problema al tendine, era attorno a Natale”. Poi ha continuato nel suo racconto: “Sono andato a casa sua per questo messaggio. la seconda volta che l’ho vista mi ha chiesto se potevo accompagnarla in farmacia per comprare dei farmaci perchè diceva che aveva problemi di salute e mi ha chiesto 5 euro per pagarsi questi farmaci poi la vigilia di Natale sono andato a casa sua per mangiare una pizza e mi ha offerto una Coca Cola; io ho mangiato poi sono andato a casa e da lì sono iniziati i problemi”.

L’uomo ha quindi raccontato cosa gli è successo dopo essere stato a casa di Tiziana Morandi: “Ho avuto un incidente, ho perso il controllo dell’auto ma queste cose me le ricordo in modo frammentato. Io mi ricordo bene fino a che ho bevuto la Coca poi da lì in avanti mi ricordo poco, solo dei flash, mi ricordo di aver pagato il casello dell’autostrada poi di aver avuto l’incidente”. L’uomo aggiunge: “Avrei potuto far male ad altre persone. Fino a ieri mattina pensavo di aver avuto un malore, poi ho visto la tv ed ho contattato le forze dell’ordine”.

TIZIANA MORANDI, L’AVVOCATO: “ERA MOLTO PREOCCUPATA PER LA MADRE”

Estate in Diretta ha contattato anche Alessia Pontenani, l’avvocato di Tiziana Morandi, che ci ha tenuto a precisare: “Era molto preoccupata per l’anziana madre, non l’ho potuta vedere perchè è ricoverata da ieri pomeriggio in ospedale, stanno facendo degli accertamenti molto approfonditi, ancora non si sa bene cos’abbia e stanno cercando di capirlo, verrà forse trattenuta ancora per accertamenti”.

Poi l’avvocato ha proseguito: “Questa è una situazione molto spiacevole, voi sapete che le trasmissioni tv sono seguite molto in carcere, io non vorrei che la signora sia stata male proprio per quello che ha sentito…”. Poi ha concluso: “Per i processi ci sono tre gradi di giudizio, la signora in questo momento è solo indagata per questi fatti e questi denunce. Tutte queste cose andranno valutate in fase di indagine, il pm sono certo che farà un ottimo lavoro come è solito fare e quindi tutte queste cose verranno chiarite”.

