Tiziana Rivale è Agnetha Fältskog Abba/ Reggerà il confronto? (Tale e Quale Show)

Agnetha Fältskog degli Abba un’assegnazione non facile per Tiziana Rivale…

Ultima puntata anche per Tiziana Rivale, che vedremo nei panni di Agnetha Fältskog degli Abba in questo step finale di Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo. Nonostante i consigli precedenti della giuria, ovvero di assegnarle un cantante più incline alle sue corde, Tiziana dovrà fare i conti ancora una volta con un artista che si allontana di molto dal suo universo. “All’inizio non ero convintissima perchè naturalmente non sono un’imitatrice e per una cantante è sempre molto difficile calarsi nei panni di altri. Non mi sentivo all’altezza, ma il provino è andato bene e sono contentissima del mio percorso fino ad ora. Non mi aspetto assolutamente di arrivare prima, pure ultima va benissimo. E’ un gioco, oltre che una bella sfida con noi stessi”, ha detto a Recensiamo Musica riguardo alla sua esperienza nel programma. Non nasconde tra l’altro di essere molto stanca a causa di tutte le prove affrontate per cinque giorni a settimana, senza considerare le prove trucco e le lezioni di canto e recitazione. “Una cosa incredibile, ma appena conclusa la trasmissione mi prenderò sicuramente un periodo per fare una bella vacanza”, ha aggiunto. Fra le esibizioni che ricorda con più soddisfazioni c’è quella di Tina Turner, “perchè ero molto a mio agio per affinità di genere, anche se non è stato per niente facile”. Le emozioni però sono esplose con Kim Carnes e Patty Pravo, “nonostante fossi parecchio tesa perchè non volevo sbagliare”.

Tiziana Rivale è Agnetha Fältskog degli Abba, Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo: la prova con Madonna

Tiziana Rivale non è riuscita a decollare nemmeno nella puntata della settimana scorsa di Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo. La sua imitazione di Madonna con il brano Isla Bonita le ha permesso di raggiungere solo il penultimo posto con 28 punti. Per quanto riguarda la classifica generale il punteggio è invece di 70 e la troviamo in terzultima posizione. Nonostante le sue doti canore, sembra che le assegnazioni non siano mai del tutto benevole con la concorrente, che si è ritrovata di fronte ad uno scoglio più che insormontabile. Dopo tutto parliamo della Regina del Pop: Madonna è davvero difficile da eguagliare. “Conoscendo Tiziana, avrei preferito avesse cantato Frozen”, ha detto subito a freddo Rita Pavone, “perchè è molto più vicino. Questo non è il mondo di Tiziana”. D’accordo anche Loretta Goggi, anche se confessa di essersi emozionata comunque: “Questo pezzo qua veramente non mette la sua voce al servizio… però era un numero molto gradevole dove tu hai cantato benissimo. Però lo considero come un numero e non come un’imitazione”. Secondo Giorgio Panariello l’errore è stato forse assegnare alla concorrente un brano di Madonna poco energico, con cui avrebbe potuto valorizzare le proprie qualità canore. “Sto brano non mi dice molto”, ha aggiunto Vincenzo Salemme, “era più difficile il tuo compito. Sei stata brava ad avvicinarti a questo pezzo così”. Clicca qui per guardare il video di Tiziana Rivale.

