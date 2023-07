Tiziano Ferro choc: “Ho un nodulo alla corda vocale”/ “Dovrò operarmi, ci sarà tanto da recuperare”

Tiziano Ferro annuncia un’operazione

Al termine di un tour trionfale e che i fan aspettavano da tempo, Tiziano Ferro ha deciso di fare una confessione ai fan e per farlo ha scelto i social, il canale che gli consente di avere un contatto diretto con chi lo segue da tempo con affetto e ammirazione. Con un lungo post pubblicato su Twitter, l’artista ha confessato di aver affrontato tutto il tour con un nodulo ad una corda vocale. Una scoperta che non gli ha impedito di salire sul palco per vivere nuovamente l’emozione del live e regalare ai propri fan che aspettano da tempo il suo ritorno sul palco, serate indimenticabili.

Laura Pausini, sorpresa a Tiziano Ferro al concerto di Bologna/ Lui in lacrime, pubblico in delirio: video

Ora che il tour è giunto al termine, Tiziano Ferro ha scelto di essere totalmente sincero con il proprio pubblico. Il cantautore si sottoporrà ad un’operazione chirurgica per rimuovere il nodulo. Dopo l’intervento dovrà seguire una lunga riabilitazione per permettere alla corda vocale di ristabilirsi totalmente.

Tiziano Ferro nel mirino del web: c'entra l'Emilia Romagna/ Annuncia una donazione e...

Le parole di Tiziano Ferro

“Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato”. Comincia così la confessione fiume di Tiziano Ferro che poi continua: “Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città”.

Tiziano Ferro, concerto ad Ancona oggi 8 luglio 2023/ Scaletta e info dell'evento allo stadio del Conero

L’artista non nasconde di aver avuto anche paura in determinati momenti ma di non aver mai pensato di rinunciare al tour: “E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene”.

𝘼 𝙫𝙤𝙞.

Ora posso dirvi la verità.

Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale.

Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato.

Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da… pic.twitter.com/bvx5WON4m4 — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) July 18, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA