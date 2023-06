Tiziano Ferro, concerto stadio Diego Armando Maradona di Napoli 28 giugno 2023/ La scaletta

Tiziano Ferro, tappa allo stadio Diego Armando Maradona per il TZN tour 2023

Dopo settimane di attesa Tiziano Ferro sarà finalmente in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, questa sera 28 giugno. L’appuntamento fa parte del tour negli stadi TZN 2023 che segna un grande ritorno dopo lo stop dovuto alle restrizioni imposte per la pandemia da Covid-19. L’evento partenopeo sarà per il cantautore l’unica tappa campana del suo viaggio italiano e accoglierà per l’occasione appassionati provenienti da molteplici città dell’area geografica.

Come anticipato, il TZN 2023 è un tour particolarmente sentito da Tiziano Ferro; l’artista come molti altri ha dovuto abbandonare per diversi mesi l’idea di esibirsi live con le sue canzoni iconiche. La pandemia ha infatti influitto in maniera corposa in questo settore artistico; oggi però il cantautore è lieto di poter regalare nuovamente emozioni ai suoi fan con tour che abbraccia diverse città della penisola. Questa sera Tiziano Ferro sarà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per un concerto che risulta sold out già da diverse settimane.

Tiziano Ferro in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona: tutte le informazioni

Il concerto di Tiziano Ferro allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli – questa sera 28 giugno – avrà inizio intorno alle ore 21 mentre i cancelli saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 16. L’occasione rappresenta un momento emozionante per l’artista che con il TZN 2023 torna in tour nei principali stadi italiani. “Questo tsunami che è arrivato nella mia vita mi ha cambiato, ma voglio pensare che mi abbia cambiato in meglio. Tornare sul palco, cantare delle canzoni che ho scritto anche a 16-17 anni… Penso sia la magia vera della musica“.

Per il concerto di questa sera – 28 giugno – di Tiziano Ferro allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli non sono previste particolari modifiche all’assetto urbano. Come accaduto per eventi simili, i servizi pubblici e le metro saranno a disposizione fino all’1.00 di notte così da favorire il deflusso sia prima che dopo l’evento. Il Comune ha inoltre diramato una lista di punti chiave e di percorsi agevolati per raggiungere la struttura adibita per il concerto. In riferimento ai ticket, risultano come anticipato ampiamente sold out già da diverse settimane.

Tiziano Ferro questa sera 28 giugno in concerto al Maradona di Napoli: la scaletta

Tiziano Ferro è pronto a salire sul palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli – questa sera 28 giugno – per un concerto tanto atteso e carico di emozioni. Per l’occasione, l’artista ha preparato una scaletta che unisce “vecchio e nuovo”; un mix di hit che hanno segnato il suo percorso professionale e unite le emozioni della gente.

La scaletta:

La differenza tra me e te

Il conforto

Incanto

Destinazione mare

Raffaella è mia

Il regalo più grande

Addio amore mio

La fine

Xdono

Imbranato

Ti scatterò una foto

Alla mia età

Sere Nere

Accetto Miracoli

L’amore è una cosa semplice

Hai delle isole negli occhi

Balla per me

Il mondo è nostro

Buona (cattiva) sorte

La vita splendida

Potremmo ritornare

Ed ero contentissimo

La prima festa del papà

Per dirti ciao!

Ti voglio bene

Indietro

Addio mio amore

E fuori è buio

L’ultima notte al mondo

Amici per errore











