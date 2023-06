Tiziano Ferro, Concerto Stadio Olimpico di Torino oggi 11 giugno/ Scaletta: da Rosso relativo a Sere Nere

Tiziano Ferro, concerto allo Stadio Olimpico di Torino: tutte le informazioni

Dopo vari rinvii dovuti alla pandemia, finalmente, Tiziano Ferro è tornato a cantare del vivo davanti al suo pubblico. Il tour del cantautore è partito il 7 giugno da Lignano Sabbiadoro e oggi, domenica 11 giugno, approda allo Stadio Olimpico di Torino. Un ritorno attesissimo quello di Tiziano Ferro nel capoluogo piemontese dove mancava da ben sei anni. Tiziano Ferro resta uno degli artisti più amati di sempre e il suo ritorno in live era tra i più attesi dell’estate 2023. Saranno tantissimi i fan che arriveranno allo Stadio Olimpico di Torino per ascoltare la voce di Tiziano Ferro, pronto a regalare una serata indimenticabile ai suoi fan.

Il concerto che si terrà questa sera, in realtà, si sarebbe dovuto svolgere esattamente tre anni fa proprio nella medesima data. Il live dell’11 giugno 2020, tuttavia, fu rinviato per la pandemia a data da destinarsi. Quest’anno, casualmente, il live è stato fissato nella stessa data.

Tiziano Ferro: biglietti e tutto ciò che c’è da sapere

I biglietti per il concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico di Torino non sono disponibili. I biglietti erano già sold out tre anni fa e tutti i fan del cantautore hanno gelosamente custodito i tagliandi in attesa della nuova data che è arrivata. Sono tantissimi i fan attesi nel capoluogo piemontese al punto che l’amministrazione della città ha rinforzato la linea dei mezzi pubblici per permettere a tutti di raggiungere lo stadio e di tornare a casa al termine dell’evento.

Come per tutti gli show, prima di poter entrare nello stadio, tutti gli spettatori dovranno subire dei controlli. Sono vietati, infatti, determinati oggetti come fuochi d’artificio, bombolette spray, lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri.

La scaletta

Dai primi successi fino alle canzoni più recenti, Tiziano Ferro è pronto a ripercorrere la sua straordinaria carriera attraverso brani di ieri e di oggi per la gioia dei fan che amano il Tiziano Ferro di qualsiasi età. Ecco, dunque, la scaletta del tour degli stadi del cantautore:

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

BIS

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti











