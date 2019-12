Tiziano Ferro/ Da Zia Mara “Scalda la voce” per il Festival di Sanremo? (Domenica In)

Tiziano Ferro sarà fra gli artisti che vedremo al Festival di Sanremo 2020? Un’ipotesi che non fa che martellare i fan, desiderosi di sapere se si presenterà sul palco dell’Ariston. Soprattutto alla luce del recente incontro fra il cantante di Latina e Fiorello all’interno del suo Viva RaiPlay, dove Ferro ha mostrato un lato inedito della sua personalità. Al fianco del padrone di casa, si è lanciato infatti in cover e imitazioni, spaziando da Gianni Morandi a Luca Carboni ed altri ancora. Una sorta di test quindi in previsione del suo ruolo nella kermesse, dove potrebbe non presentarsi come uno degli artisti in gara, ma rivestire un ruolo inedito che potrebbe comprendere anche un duetto con Jovanotti per il brano Balla per me, già presente nel suo nuovo disco Accetto Miracoli. “Ci vediamo dal santo”, ha detto poi prendendo commiato da Fiorello. Una frase significativa che aumenta ancora di più la possibilità che Ferro sia davvero all’Ariston fra qualche mese. Oggi, 15 dicembre 2019, Tiziano Ferro sarà invece ospite di Domenica In per continuare le rivelazioni sulla scia del documentario che sbarcherà presto su Amazon Prime Video. Un progetto che non è stato ancora ufficializzato, ma che secondo Rockol potrebbe essere il motivo per cui il cantautore si aggira spesso con le telecamere al seguito negli ultimi eventi promozionali. “Maraaa dopo tanti anni di nuovo a Domenica In. Non vedo l’ora!”, scrive intanto nelle sue Storie di Instagram.

Tiziano Ferro, un grande sogno da realizzare

C’è un grande sogno da realizzare nella vita di Tiziano Ferro: avere un figlio. Il desiderio di diventare padre si fa sentire con costanza nella quotidianità del cantautore di Latina, a pochi mesi di distanza dal suo matrimonio con Victor Allen. “Non ho un figlio per quanto io lo sogni, forse in questo momento è la cosa alla quale penso di più nella vita”, ha detto a Sky Tg24 di recente, “mi apro a questo dono e a questo ennesimo miracolo che sarà scritto da chi di dovere. Io potrò soltanto essere accogliente, desiderare e anche pregare senza negoziare. Direi: se vuoi sto qua”. Il miracolo è un leit-motiv che non stupisce, visto che Ferro ha appena pubblicato l’album Accetto Miracoli, che contiene fra gli altri brani anche un singolo omonimo. “Il miracolo può anche arrivare, ma se non siamo attenti e non siamo pronti ad accoglierlo, non lo vediamo”, sottolinea a Freeda, ritornando proprio a quel brano che rappresenta una sorta di ponte fra il sè del passato e quello del presente. “È la foto di poco prima della mia vita attuale, scrissi quel testo proprio perchè ero confuso”, confessa, “dopo tanto tempo dicevo in una canzone dicevo ‘guarda io sono fermo agli ostacoli, accetto l’intervento della vita in qualche modo’ ed era l’inizio di un cambiamento che poi è diventato rivoluzione”. L’adolescenza non è stata facile per Ferro, che ha parlato spesso del bullismo di cui è stato vittima. “Sono stato anche molto fortunato perchè questo periodo di grande lotta mi ha motivato e mi ha reso molto più affamato nei confronti della voglia di libertà e poi è arrivata la musica”, continua. Le cicatrici ci sono tutte, ma la musica ha permesso a Tiziani di riprendere in mano le redini della sua esistenza e guardare oltre. Senza considerare il matrimonio con Victor, il cui solo nome è in grado di farlo commuovere. Come ha capito che era lui l’uomo giusto? Non c’è risposta se non nelle lacrime che scendono lungo il viso dell’artista, imbarazzato e commosso al solo pensiero di non avere il suo compagno di vista al proprio fianco in questi giorni.

