Tiziano Ferro, momento difficile: “Bisogna chiedere aiuto se si sta male”/ E pubblica la chat con un amico

Tiziano Ferro, il momento difficile dopo la separazione e l’appello social

Sono mesi difficili per Tiziano Ferro. Il celebre cantante sta attraversando un periodo molto complicato di cui non ha fatto mistero con i suoi follower. A settembre è arrivato l’annuncio della fine del suo matrimonio con Victor Allen, seguito da una serie di sfoghi in cui ha raccontato la sofferenza per la fine di una storia così importante e la rabbia del non poter tornare in Italia (il cantante vive a Los Angeles da anni) a causa di una serie di motivi burocratici e legali legati alla gestione dei figli.

Tiziano è tornato a farsi sentire a Natale, quando ha rivelato di non riuscire più a cantare. Infine, di recente, ha annunciato la separazione dal suo storico manager, Fabrizio Giannini. Nelle ultime ore il cantante è però tornato sui social con una nuova confessione molto personale che vuole però essere anche un appello a non avere timore di chiedere aiuto, come lui dimostra di aver fatto.

Tiziano Ferro, lo sfogo: “Se non chiedi aiuto, come fanno ad arrivare i rinforzi?”

E infatti Tiziano Ferro ha pubblicato su Instagram il lungo messaggio di un amico che gli è stato vicino in questo momento così difficile. Si legge: “Stupirai da quante idee, quanta energia, quanta voglia avrà Tiziano. E sto parlando dell’artista. Poi c’è l’uomo e lì devo dire che non ho mai conosciuto una persona così corretta, leale, pazza, creativa, divertente, progressista, educata, passionale, intelligente, sensibile, energica, va beh devo andare avanti? No… Tanto hai capito.”

E ancora: “Hai dei valori che si trovano raramente in giro e questo nella società di oggi sembra un difetto, ma domani sarà ancora una volta la cosa giusta. Ci saranno persone felici di lavorare con te, perché è quello che vuoi (e che meriti). E mi sembra che qualcosa che volevi tu sia riuscito a ottenerlo. It’s just a matter of time. Tvb. Sono a LA anche se LA non l’ho mai vista. Sono là con te. Scrivimi, chiamami quando vuoi e lo stesso posso fare io se vuoi, in libertà”. A corredo del messaggio, la considerazione del cantante seguita dal suo appello: “E questo, questo, non sarebbe mai successo se non avessi abbracciato questa debolezza. Perché se non chiedi aiuto, come fanno ad arrivare i rinforzi? Grazie amico mio (tu sai)”.













