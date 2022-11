Tiziano Ferro, nuovo album oggi “Il mondo è nostro”/ Celebrati 20 anni di carriera

Esce oggi, venerdì 11 novembre, il nuovo album di Tiziano Ferro. “Il mondo è nostro” è l’ultimo lavoro del cantautore laziale, che di fatto celebra i vent’anni della sua splendida e prestigiosa carriera. Per promuovere l’album Tiziano Ferro lancia il nuovo singolo “La Prima Festa Del Papà”, una canzone in cui lo stesso artista celebra e nel contempo racconta la gioia di diventare padre, lui che ha appunto potuto coronare questo magico momento lo scorso mese di febbraio con l’arrivo di Andres e Margherita.

“Le mie canzoni che hanno avuto più successo sono state quelle maggiormente spietate verso me stesso – ha raccontato l’artista, introducendo il nuovo album e soprattutto il nuovo singolo, così come si legge su RadioSubasio.it – “La prima festa del papà” è esattamente questo: la canzone più complessa e al tempo stesso onesta che potessi scrivere sulla mia esperienza da padre… parla della gratitudine che ho provato quando ho ricevuto il privilegio di poter vivere un sogno. Anche solo il sogno, la fantasia. Prima di allora il mondo mi aveva sempre raccontato che “quel sogno” non poteva neanche essere contemplabile”.

TIZIANO FERRO, NUOVO ALBUM E LA FESTA DEL PAPA’: “QUEL MESSAGGIO DI MIO PADRE…”

Tiziano Ferro ha spiegato che il brano è nato da un messaggio che il papà gli aveva mandato il giorno in cui era diventato a sua volta genitore, e in cui si leggeva: “La storia prosegue, il testimone è tuo”. Il cantante ha aggiunto: “È difficile spiegare quanto ha significato per me quel messaggio e quanto, fino a quel momento, non avevo davvero realizzato nella mia testa quel passaggio di testimone”.

“La Prima Festa Del Papà” giunge dopo il brano “La Vita Splendida”, che è stato il primo singolo estratto dal nuovo album, e che ha raggiunto in breve tempo le classifiche Earone e Shazam, e che risulta essere ancora oggi una delle canzoni più passate dalla radio. Nel nuovo album “Il Mondo È Nostro”, Tiziano Ferro ha dato vita anche ad una serie di collaborazioni con artisti d’eccellenza come Sting, Roberto Vecchioni, Caparezza, thasup ed Ambra Angiolini. In ogni traccia l’artista intende raccontare parte di se, della sua vita, e della sua carriera che l’ha portato a vendere 20 milioni di dischi in tutto il mondo.

