Tiziano Ferro/ “Per me è bellissimo essere diventato papà dopo i 40 anni”

Tiziano Ferro racconta il nuovo album “Il mondo è nostro”

Tiziano Ferro torna con un nuovo album di inediti dal titolo “Il mondo è nostro” e lo presenta in uno speciale di Verissimo. Tra i brani c’è anche “Il paradiso dei bugiardi” in cui collabora anche il marito Victor: “si ad un certo punto canto ‘la tua ipocrisia e la tua arte la ammiro, starei a disquisirne per ore ma ho tre sere a San Siro’ e si sente dire Victor dire ‘This mas a mic drop” significata “hai fatto cadere il microfono”. Si usa quando dici qualcosa di forte. E’ una canzone presuntuosa’ Forse, ma a differenza di certe bugia, almeno è la verità”.

Non solo, nel brano “La prima festa del papà” racconta: “é nata quando ho fatto gli auguri a mio padre per la festa del papà e lui mi ha risposto così ‘la storia continua e si tramanda, ora il testimone è nelle tue mani’. Non è difficile, anzi è facile vivere i propri figli, goditeli il più possibile. Il tempo fugge, fermalo con loro. Auguri anche a te da tuo papà”. Parlando proprio del padre ha detto: “è un geometra non laureato perchè cresciuto in una famiglia troppo povera per mandarlo all’università. Non pensavo di meritare un messaggio così importante”.

Tiziano Ferro e il desiderio di paternità

Impossibile non parlare dell’adozione per le coppie gay in Italia. Tiziano Ferro: “riconosco quanto sia completa la situazione in Italia, ma anche negli Stati Uniti lo è. Per quelli della mia generazione l’omosessualità era ancora tanto presa e oggi mi riempie di gioia vedere che i giovani fanno meno fatica a realizzare i propri sogni”. La paternità è arrivata nella sua vita in un preciso momento come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni: “subito dopo il mio matrimonio con Victor nel 2019. Ci siamo mossi in modo deciso poco prima della pandemia, rendendo tutto più complesso. Mi dicevo sempre ‘anche se non accadrà mai, il privilegio di poterlo sognare è già una costa stupenda’. Nell’album “Mi rimani tu” è dedicata a Margherita e “A palare da zero” ad Andres”.

Non solo, Ferro ha aggiunto: “per me è bellissimo essere diventato papà dopo i 40 anni perchè è come se percepissi un senso di calma che di certo non avevo a 30 o a 20. Prima avevo dei problemi noti a tutti: non ero sobrio”. Nel disco c’è spazio anche per Ambra: “Il mio amore per lei è iniziato nel 1993 quando la vidi per la prima volta a Non è la Rai. Lei è la nostra Madonna, la nostra Britney Spears con la differenza che non ha cantato più”. Infine non nasconde il suo desiderio di live: “non ho mai cantante dal vivo nemmeno il mio disco “Accetto miracoli”, gli stadi saranno un’occasione per recuperare”.











