Tiziano Ferro si è sposato con Victor Allen/ Foto “mia famiglia, verità non si tace”

Come noto Tiziano Ferro è il primo cantante famoso in Italia che in epoca moderna ha fatto “coming out” sulla sua omosessualità: ebbene oggi sorprende ancora una volta tutti quanti e annuncia non solo il matrimonio in gran segreto a Las Vegas lo scorso 25 giugno, ma pure quello in Italia avvenuta a Sabaudia questo sabato 13 luglio 2019. Lo aveva pre-annunciato Dagospia poche ore fa dando il “flash” della notizia, ma si attendeva la conferma del cantante di Latina: basta attendere un attimo e tac, eccolo apparire felice in una foto con il suo misterioso fidanzato tenuto in gran segreto in questi 3 anni. Si chiama Victor Allen, ha 54 anni, e in un servizio esclusivo a Vanity Fair il prossimo mercoledì sarà raccontato ogni singolo dettaglio di questo matrimonio “bissato” tra gli Usa e il Lazio: «La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore». Qualche giorno fa aveva lanciato un “post” sibillino in cui annunciava due grandi sorprese in casa Ferro: «Qual è la cosa che non vedete l’ora di fare questa settimana? Io ne ho due….segrete! Buona settimana!». Il gran segreto fino ad oggi, quando Vanity Fair rivela un breve anticipo della lunga intervista di mercoledì prossimo.

TIZIANO FERRO SI È SPOSATO: “ECCO LA MIA FAMIGLIA”

«Il matrimonio è una cosa sconvolgente» ha raccontato il cantante di Latina ai colleghi di Vanity: 39 anni lui, 54 il suo misterioso neo marito sposato a Los Angeles lo scorso 25 giugno e “confermato” in Italia a Sabaudia davanti a 40 persone tra parenti e amici strettissimi. «Ho sempre protetto la mia vita sentimentale, ma per Victor faccio un’eccezione perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere»: in effetti Tiziano Ferro ha sempre tenuto in gran segreto tutta la sua vita personale, lasciando ai suoi followers di norma solo novità e dettagli sulla vita professionale. Oggi però qualcosa è cambiato e il mondo dello showbiz saluta un matrimonio “postumo” in maniera particolare: nel discorso che ha fatto dopo la cerimonia, il cantante ha ringraziato i suoi genitori per il supporto che hanno dato a questa relazione, rivela Vanity Fair spiegando anche un piccolo retroscena tra la mamma di Tiziano e lo stesso Allen, «Victor a scritto alla mamma di Tiziano dicendole quanto fosse felice di diventare suo genero, lei ha risposto “per me lo sei già”». Niente regali per le nozze, il tutto è stato devoluto ad un centro di salvataggio per cani (che Victor Allen sostiene da tempo, spiega Vanity Fair) mentre Tiziano Ferro ha devoluto tutto all’unione civile italiana al reparto oncologico dell’ospedale di Latina.





