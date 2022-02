Tobia, Nina e Yelaiah, figli Francesco Sarcina/ “Sono la cosa più bella che ho…”

CHI SONO TOBIA, NINA E YELAIAH: FIGLI FRANCESCO SARCINA

Tobia, Nina e Yelaiah sono i figli di Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni. Tre figli tutti nati da mamme diverse per il cantautore. Il primo figlio si chiama Tobia ed è nato da una precedente relazione. Il ragazzo dovrebbe avere all’incirca quattordici anni e ha un bel rapporto col padre che ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno ha rivelato: “a mio figlio ho raccontato la mia vita, era giusto così”. Successivamente il cantante si è legato a Clizia Incorvaia, la donna che ha sposato nel 2015. Dal loro matrimonio è nata la seconda figlia Nina, una nascita che gli ha cambiato la vita permettendogli di far pace con l’universo femminile. ”

“Perché questo rapporto con le donne? Diciamo che ho iniziato a capirlo quando ho avuto mia figlia che mi ha dato questa visione dell’universo femminile”. – ha detto il cantante facendo una precisa riflessione – “mi sono reso conto che mi sono proprio incavolato con l’esistenza femminile e probabilmente proprio per questo abbandono di mia madre, il crollo di pilastri importanti come la famiglia”.

FIGLI FRANCESCO SARCINA “AVANTI PER LORO”

Il matrimonio tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia è terminato forse a causa di un tradimento. Non è stato facile per il cantautore riprendere in mano la sua vita come conferma proprio un suo post: “Bisogna andare avanti, per i figli e per chi ama la tua musica. È difficile, certo. Ma quando superi, sei più forte di prima”. Proprio per amore dei suoi figli però Sarcina ha superato questo difficilissimo momento: “Loro sono la cosa più bella che ho, per loro farei di tutto”.

Nella sua vita poi è tornato un nuovo grande amore: quello per la modella Nayra Garibo che pochi mesi fa gli ha regalato una terza figlia. Si chiama Yelaiah e il cantautore l’ha celebrata e festeggiata con un bellissimo post: “Il tuo papà è qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”.

