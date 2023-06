Todaro e Mattia Zenzola vittime di uno scherzo in teatro/ Raimondo sbotta sui social

Raimondo Todaro e Mattia Zenzola vittime di uno scherzo

Dopo aver condiviso tutta l’avventura nella nella scuola di Amici 2023 festeggiando anche la vittoria finale, Raimondo Todaro e Mattia Zenzola continuano a lavorare insieme. L’insegnante e il vincitore di Amici 2023, come svelano le talpe del Vicolo delle News, nella giornata di ieri, presso il Teatro Metropolitan di Catania, si è svolto lo spettacolo organizzato dall’insegnante e al quale hanno partecipato altri allievi della scuola di Amici come Christian Stefanelli, Nunzio Stancampiano e Alessio Cavaliere.

Mattia Zenzola si è esibito insieme a Benedetta Vari con cui ha affrontato tutte le puntate del serale. Lo spettacolo ha attirato in teatro tantissime persone e ha avuto un grande successo. Dopo lo show, però, Todaro si è lasciato andare ad uno sfogo svelando anche lo scherzo di pessimo gusto di cui è stato vittima.

Lo sfogo di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro, al termine dello spettacolo, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha svelato che qualcuno ha diffuso la falsa notizia della finta presenza di una bomba in teatro allarmando tutti. Fortunatamente si è trattato di un bruttissimo scherzo che non ha rovinato lo show.

“A quel pezzo di mer*a che voleva rovinarsi la serata con la caz*ata della bomba in teatro”, scrive Todaro mostrando il dito medio. “Ci hai procurato giusto 40 minuti di ritardo. Mi dispiace per quei ragazzi che non sono riusciti a fare le foto“, ha aggiunto il maestro di Amici.

