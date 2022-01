Tod’s, video nuova collezione autunno inverno/ Creatività e artigianalità italiana

IL COVID NON FERMA LA MODA UOMO: IL CASO TOD’S

La variante Omicron non ferma la moda uomo, che continua le sue sperimentazioni. Lo dimostra Tod’s con la sua nuova collezione autunno-inverno 2022/2023 da cui si evince l’approccio inedito che ha deciso di avere lo storico marchio marchigiano. A disegnarla il direttore creativo Walter Chiapponi, che conferisce ai materiali più pregiati un design definito ed essenziale. La Shirt Jacket è l’elemento essenziale della quotidianità, mentre i canoni comuni vengono sovvertiti per i capisala e la maglieria, che conferiscono un’immagine rilassate, ma al tempo stesso decisa. Le calzature sono ricche di contrasti e confermano l’evoluzione del Tod’s W.G., ma si ritrovano anche nelle sperimentazioni della nuova sneaker e dell’iconico Gommino.

Per presentare la nuova collezione Tod’s non ha fatto una scelta casuale, del resto nulla viene lasciato al caso a questi livelli. Il set del video di presentazione è infatti il Castello di Rivoli, vicino Torino. La scelta è ricaduta su un luogo che valorizza l’importanza dell’arte contemporanea italiana in un contesto di architettura storica, un binomio che si ritrova anche nelle proposte del marchio marchigiano.

TRADIZIONE ED EVOLUZIONE NELLA COLLEZIONE TOD’S

Questo luogo esalta il guardaroba maschile di Tod’s, che è caratterizzato da una creatività che affonda le sue radici in una tradizione artistica che è riconosciuta in tutto il mondo. Dunque, tradizione e sperimentazioni si intrecciano nelle proposte di Tod’s con la nuova collezione autunno-inverno 2022/2023. Il filo conduttore è la genialità italiana, una creatività in grado di richiamarsi alla sua arte ma di reinventarsi in ogni epoca, evolvendosi e avendo uno sguardo sempre rivolto al futuro, ma senza perdere la propria estetica.

Quindi, la Shirt Jacket resta l’elemento essenziale della quotidianità, indispensabile per uomini attivi e sempre in viaggio. Ma l’approccio dei classici è inedito, come la lavorazione della lana per il tessuto di bomber e bordature. La maglieria conferma trame grosse e decise, con colori terrosi e ricami a rovescio. C’è poi l’iconico Modello Tod’s, il Winter Gommino che ha proporzioni più decise e visibili con una suola più alta. Una evoluzione naturale dell’originale, la massima espressione della sperimentazione che sa offrire la sapienza artigianale di Tod’s.

GUARDA IL VIDEO DELLA COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO





