Togo una grande amicizia, film diretto da Ericson Core

Togo una grande amicizia va in onda oggi, mercoledì 1 gennaio 2025, in onda su Rai 1 alle ore 21:30. Il film drammatico è stato realizzato nel 2019 con la regia di Ericson Core, prodotto da Kim Zubick con un budget di 40 milioni di dollari e distribuito da Disney+. Per quanto riguarda, invece, il cast di Togo una grande amicizia spicca la presenza di Willem Dafoe, che interpreta il ruolo del proprietario del cane protagonista, veste cioè i panni di Leonhard Seppala. Nel cast anche Julianne Nicholson e Christopher Heyerdahl.

Il film Togo una grande amicizia ruota attorno alla Corsa del siero che ci fu nel 1925 in Alaska, nota anche come la Grande corsa della misericordia, perché diverse squadre di cani da slitta consentirono il trasporto di una antitossina della difterite, nonostante le condizioni difficili, percorrendo oltre 700 miglia, pur di salvare la città di Nome dall’epidemia.

Trama del film “Togo una grande amicizia”: la storia vera di un Siberian Husky

Togo una grande amicizia racconta una storia vera di un cane razza Siberian Husky e del suo musher. Il cane viene accolto nella famiglia Seppala che è appena un cucciolo. Nonostante fisicamente non ha le caratteristiche di diventare un cane da slitta, Leonhard lo addestra con devozione. Poco tempo dopo i risultati sono evidenti, Togo dimostra intelligenza, costanza e tenacia, con una predisposizione alla leadership, portando il suo padrone a vincere competizioni importanti e facendo guadagnare alla cittadina notorietà. Nel 1925 succede una vicenda catastrofica e Togo ne diventa il protagonista.

A Nome, un paesino dell’Alaska, scoppia un’epidemia di difterite. Il medico termina le medicine e per recuperarle bisogna andare al paese vicino, ma una tempesta impedisce gli spostamenti. L’unica soluzione per raggiungerla è andarci con la slitta e viene incaricato Leonhard Seppala. L’uomo sa di dover affrontare un percorso di 1000 Km e che può contare solo su Togo, anche se è anziano. Si affida al suo cane e parte per la spedizione. Riesce a recuperare i farmaci, ma Togo esausto non ha le forze per proseguire il viaggio. Seppala consegna il siero a Gunnar Kaaser che porta a termine la missione con il suo cane Balto.

Tuttavia un giornalista commette l’errore di attribuire il merito a Balto, ma la comunità di Nome conoscendo la verità ha sempre celebrato Togo come unico eroe dell’impresa. Con l’avanzare dell’età Togo si ritira, ma lascia in eredità i suoi discepoli che con il tempo diventano l’emblema della razza “Seppala Siberian”. A Balto è stata dedicata una statua che si trova a New York per commemorazione, mentre Togo rimane il simbolo di salvezza in Alaska.