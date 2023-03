Tom Cruise non vede la figlia Suri da dieci anni/ Scientology dietro la separazione?

Tom Cruise non vede la figlia adolescente Suri, avuta dall’unione con Katie Holmes, da dieci anni. L’attore è completamente fuori dalla vita dell’adolescente, come scrive Page Six citando proprie fonti. La star di ‘Mission: Impossible’ non vede la figlia Suri di 16 anni, da lungo tempo. L’attore ha divorziato dalla Holmes nel 2011 e da allora il rapporto tra padre e figlia si è incrinato, fino ad arrivare ad una distanza incolmabile. Secondo il portale, però, non è escluso che dietro ci sia la mano di Scientology che potrebbe aver svolto un ruolo nell’allontanamento tra i due.

Durante una deposizione nella causa per diffamazione contro il gruppo Bauer Media per un articolo pubblicato su Life & Style nel quale veniva spiegato che l’attore aveva abbandonato Suri, che all’epoca aveva sei anni, Cruise disse che i suoi legami con Scientology avevano avuto un ruolo chiave nella separazione dalla figlia. All’attore fu chiesto anche se dietro alla decisione di lasciare la Holmes ci fosse il bisogno di proteggere la figlia da Scientology e la risposta fu, “Quella fu una delle affermazioni, sì”.

Cosa c’entra Scientology nella rottura tra Cruise e la figlia

Nel 2016, Scientology ebbe ancora una volta un ruolo importante nella rottura tra Tom Cruise e Suri. Secondo le regole della Chiesa, infatti, ai membri è proibito essere associati con non credenti e sia Katie Holmes che la figlia, non fanno parte dell’associazione. Presumibilmente, quindi, l’attore non può avere rapporto con nessuna delle due. Inoltre secondo l’attrice Leah Rimini, ex membro, Scientology considera Holmes una “persona soppressiva” e quindi ritiene che non possa avere legami con Suri.

Cruise aspetterebbe che la figlia diventi maggiorenne per attirarla verso la Chiesa e allontanarla dalla madre, come sottolineano i media statunitensi. L’attore, comunque, avrebbe in programma di pagare la retta del College alla figlia. La custodia della 16enne è stata infatti affidata in via esclusiva a Katie Holmes, alla quale la star ha accettato di pagare 400mila dollari al mese finché Suri diventerà maggiorenne. Una cifra alla quale vanno aggiunte altre spese relative alla figlia comprese quelle “mediche, dentali, assicurative, per l’istruzione, per il college e per altri costi extracurricolari”.











