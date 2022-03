Tom Cruise, trailer Top Gun Maverick/ Video, Pete “Maverick” Mitchell torna a volare

Tom Cruise torna a vestire i panni del tenente Pete “Maverick” Mitchell in “Top Gun Maverick”: è stato pubblicato online il nuovo trailer del film in uscita nelle sale il prossimo 25 maggio 2022 e che vedrà il ritorno dell’attore sul set di Top Gun a distanza di 36 anni dalla prima pellicola diretta da Tony Scott e prodotta da Don Simpson e Jerry Bruckheimer.

La trama è ormai nota e campeggia su tutti i portali del settore, ma anche sulle varie agenzie stampa internazionali. La riportiamo qui di seguito: il tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia ‘Rooster’, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw ‘Goose’. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

TOM CRUISE, ECCO IL TRAILER DI TOP GUN MAVERICK: NEL CAST ANCHE MILES TELLER, JENNIFER CONNELLY E…

Il ritorno al cinema di Tom Cruise nei panni di Pete “Maverick” Mitchell in “Top Gun Maverick” avverrà pertanto tra pochissime settimane, dopo alcuni rinvii legati alla pandemia di Coronavirus, che giocoforza ha penalizzato anche gli attori. Il film è diretto da Joseph Kosinski su una sceneggiatura di Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie. Invece, Jerry Bruckheimer, Tom Cruise, Christopher McQuarrie e David Ellison sono i produttori.

Oltre a Tom Cruise, nel cast di “Top Gun Maverick” troviamo Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis con Ed Harris e Val Kilmer.

