Tomas Goldschmidt, marito Lodovica Comello/ “Abbiamo trovato la felicità”

Tomas Goldschmidt e Lodovica Comello: il primo incontro

Tomas Goldschmidt e Teo sono il marito e figlio di Lodovica Comello. La cantante è felicemente innamorata da tempo all’uomo che di professione è direttore di produzione. I due si sono conosciuti proprio sul set di un film dove è scoppiata la passione che li ha spinti a conoscersi e frequentarsi. Basti pensare che Tomas, pur di conoscerla, ha lasciato l’Argentina e si è trasferito in Italia. Nel 2005 il matrimonio che la coppia ha celebrato con la presenza di amici e familiari stretti. Cinque anni dopo, nel 2020, è arrivato il loro primo figlio Tomas. Che dire: un grande amore per la Comello ha parlando del marito ha detto: ” Tomas mi ha trasmesso la sua spensierata argentinità, insegnandomi che non tutto può essere calcolato, ha ribaltato il mio modo di essere. Adesso sono una che si affida a ciò che capita, che non contrasta più di tanto gli eventi”.

Non solo, la ex conduttrice di Italia’s Got Talent ha aggiunto “abbiamo trovato la felicità”. Sull’ipotesi di un secondo figlio ha detto: “al momento l’idea di un altro bambino mi terrorizza, ma credo che possa arrivare prima o poi. Ho solo 31 anni. Ma ora Teo è troppo piccolo, la nostra vita è troppo incasinata e soprattutto abbiamo ancora troppo sonno arretrato”.

Tomas Goldschmidt e Lodovica Comello: il matrimonio e il figlio

Tomas Goldschmidt e Lodovica Comello prima di diventare marito e moglie sono stati amici. Proprio così, la cantante e conduttrice, famosissima in tutto per il mondo per aver partecipato alla serie dei record “Violetta”, ha raccontato come è cambiato il loro sentimento dalle pagine di Vanity Fair: “un giorno si è presentato con due biglietti per il concerto degli Aerosmith. “Ti va di venire?”. A un certo punto hanno cominciato a suonare I Don’t Want to Miss a Thing, scendeva una pioggerellina leggera, ci siamo abbracciati. Una scena da film”.

Poi il resto l’ha fatto Tomas che è riuscito a conquistarle il cuore. “Lui mi ha conquistata, letteralmente – ha rivelato la Comello in un’intervista a Vanity Fair – “Cosa mi piace di lui? È molto organizzato, pragmatico, mentre io vivo nel marasma, non ho senso pratico. Mi trasmette sicurezza, tranquillità, forza”. Dal loro amore è nato il figlio Teo.











