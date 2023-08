Tomaso Trussardi, la struggente dedica per il fratello Francesco/ “Voglio solo ricordarti…”

Tomaso Trussardi, ancora vivido il dolore per la morte di suo fratello Francesco

Non esisteranno mai le parole giuste per rappresentare al meglio il dolore per la tragica perdita di una persona cara. Forse nemmeno aver vissuto un’esperienza simile può aiutare nel comprendere il vuoto altrui; non esiste una forma e un modo uguale per tutti nel vivere o assorbire un lutto. Senza dubbio toccanti sono le parole scelte da Tomaso Trussardi – come riporta Vanity Fair – scritte sui social per ricordare suo fratello maggiore, scomparso nel 2003.

Superare una perdita non vuol dire cancellare i ricordi, anzi; le immagini di una vita trascorsa insieme spesso passano davanti agli occhi e annebbiano la mente con lacrime che non sempre trovano via di uscita. Il post di Tomaso Trussardi dedicato al compianto fratello maggiore, Francesco, rappresentano forse proprio questo aspetto. “Just want to remember you big bro…”, una didascalia semplice, con una foto di tanto tempo fa dove abbracciati e sorridenti sono giustamente ignari del tragico destino.

Tomaso Trussardi, le toccanti parole sulla morte del fratello: “Sono cicatrici che rimangono…”

“Voglio solo ricordarti fratellone…”, questa la traduzione del post scritto da Tomaso Trussardi sui social e dedicato a suo fratello Francesco, passato a miglior vita nel 2003. Il suo sembra quasi un messaggio di aiuto, un allarme urlato al tempo che spesso si porta via pezzi di cuore e ricordi che vorremmo fossero indelebili per sempre. L’imprenditore non ha voglia di dimenticare e ricorda a sé stesso la memoria del fratello e il bene immenso che anche tra due terre diverse continuerà a vivere in eterno.

Come racconta Vanity Fair, Francesco Trussardi – fratello di Tomaso – è scomparso all’età di 29 anni nel 2003, in seguito ad un tragico incidente. La sua auto, per via dell’asfalto ricoperto dal ghiaccio, è sbandata in maniera rovinosa schiantandosi contro un palo della luce. Non c’è stato nulla da fare per la vita del giovane che ha lasciato dunque un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari. “Io sono un positivo per natura ma certe cose non le superi, impari a conviverci. Sono delle cicatrici che rimangono“. Queste le parole di Tomaso riferite alla vicenda e proferite in una recente intervista rilasciata a Verissimo.











