Tomiyasu alla Roma?/ Calciomercato, trattativa difficile: il Bologna vuole 10 milioni

Pubblicità

Il calciomercato Roma, come si vedeva anche nei giorni scorsi, valuta in particolar modo la situazione dei suoi terzini: in questo momento nessuno degli esterni bassi giallorossi è certo di restare a Trigoria nella prossima stagione, di conseguenza potrebbe esserci una sorta di rivoluzione. Abbiamo parlato della possibilità che Aleksandar Kolarov finisca al Bologna, e proprio alla città emiliana le attenzioni della Roma si potrebbero rivolgere: come scrive La Repubblica infatti Gianluca Petrachi e Paulo Fonseca avrebbero messo gli occhi su Takehiro Tomiyasu, che possiamo definire una delle rivelazioni della nostra Serie A. possibile uno scambio alla pari? Da vedere: intanto i due ruoli sono diversi perché Kolarov come noto è un mancino che gioca a sinistra, mentre il giapponese agisce sull’altro versante del campo e poi andrebbe definita la questione degli ingaggi.

Pubblicità

La Roma sta pensando ad altro, ma il giocatore piace ancora: Tomiyasu è arrivato in punta di piedi nel nostro campionato, dopo essere cresciuto nell’Avispa Fukuoka che lo ha fatto esordire in prima squadra si è trasferito al Sint-Truiden in Belgio, disputando un’ottima stagione. Cosa che ha attirato le attenzioni del Bologna, oltre al fatto che il terzino fosse già un elemento stabile della nazionale del Sol Levante con cui ha percorso tutta la trafila delle selezioni giovanili; la società felsinea se lo è assicurata facendolo diventare il secondo giapponese nella storia del club (dopo Hidetoshi Nakata). Una scommessa, che Sinisa Mihajlovic ha clamorosamente vinto: Tomiyasu è stato lanciato subito titolare e non ha deluso le aspettative. Prima della sosta per Coronavirus ha giocato 20 partite in campionato e una in Coppa Italia, e ora il suo valore sul calciomercato si è decisamente alzato perché le big sono su di lui.

Pubblicità

TOMIYASU AL BOLOGNA? CALCIOMERCATO, SERVONO 10 MILIONI

Anche la Roma come detto: i giallorossi devono pensare anche a vendere, e avendo rinnovi pesanti e importanti cui fare fronte stanno valutando la possibilità di inserire contropartite da mandare al Bologna. Al momento per esempio l’idea è quella di sacrificare Juan Jesus e il giovane Alessio Riccardi e aggiungere 1,5 milioni di euro al pacchetto. Il Bologna però ha altre idee: come si legge, il club rossoblu valuta Tomiyasu 10 milioni e li vuole cash, non essendo troppo interessato a inserire altri giocatori nell’affare. Kolarov potrebbe essere l’ago della bilancia? Resta da vedere, perché l’età avanzata potrebbe essere un punto di domanda anche se un profilo come quello del terzino serbo sarebbe un ottimo sponsor per la squadra; vedremo se nelle prossime settimane ci sarà qualche ulteriore novità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA